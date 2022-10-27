台灣鋼鐵集團(簡稱台鋼集團)旗下特殊鋼廠榮剛(5009)周四召開董事會通過第三季財務報表。第三季稅後每股盈餘(EPS)1.26元，累計前三季歸屬母公司業主淨利為14.57億元、年增188%，EPS為3.26元，年成長183%，更一舉創下15年來歷史新高，表現持續亮麗。

榮剛第三季合併營收為新台幣32.56億元，季增4%、年增33%，第三季稅後淨利5.85億元，其中歸屬母公司業主淨利為5.61億元，年成長178%，稅後每股盈餘(EPS)1.26元，累計前三季合併營收為90.35億元，年增45%，毛利率31.3%，持續超過三成，歸屬母公司業主淨利為14.57億元，年增188%，EPS達3.26元，無論單季或前三季獲利均創15年歷史新高。

榮剛表示，在接單方面，航太接單佔比第三季比第一季大增近9成，油氣更是成長翻倍，第三季航太、石化、能源的接單佔比總和近60%，根據市場需求推估，預料高毛利訂單佔比仍將持續上升。第三季產品出貨內容是以第一季接單為主，隨著產品價格調漲以及高毛利率產品出貨比重逐漸提升，加上產能利用率持續維持在高檔，因此第四季的出貨量有機會再成長，公司有信心第四季獲利表現將比第三季更好。

展望未來，榮剛表示可以明顯感受到解封後航太供應鏈積極備料，且受惠於歐洲料短缺的轉單效應，公司順利取得全新訂單。航太第三季接單量已高於2019年全年接單量，為了滿足市場需求，目前電爐及真空電弧精煉爐(VAR)以三班滿載生產來因應客戶需求。油氣的狀況同樣因歐洲天然氣短缺的緣故，使公司拿到新訂單，而能源產業需求也在逐漸增加。工具鋼及一般民生工業鋼品其應用範圍廣，隨著航太、油氣、能源佔比拉高而此消彼長，仍保有基本量。公司接單動能暢旺，目前在手訂單達8個月，前景看好。

此外，榮剛原本預計將認列在第三季的土地業外貢獻(大陸嘉興土地被徵收處分利益約3.23億元)，因尚有20%尾款未入帳，因此將依會計師建議改全數入帳後再認列。榮剛也在周四召開之董事會經全體董事通過，將透過體育署專戶捐贈臺南台鋼獵鷹籃球隊新台幣一千萬元。榮剛表示，身為在地經營企業，重視企業社會責任之承諾，配合今年運動產業發展條例第26-2條的修正，財政部於111年5月12日會銜發布「營利事業捐贈職業或業餘運動業與重點運動賽事專戶及捐贈費用加成減除實施辦法」，台南台鋼獵鷹籃球隊已申請核准為職業或業餘運動業與重點運動賽事主辦單位，本次透過體育署專戶捐贈，可享有捐贈費用以150%列為當年度營利事業捐贈費用之租稅優惠，不受新台幣一千萬元額度及但書之限制，對榮剛而言，做公益落實ESG永續經營還可以超額抵稅，可說是一舉兩得。