由經濟部國際貿易局委託外貿協會執行的「台灣精品獎」，在歷經3個月及百餘位專家就研發、設計、品質、行銷及台灣產製等面向綜合嚴選後，於周四公布最新選拔結果，本次計有186家企業、348件產品脫穎而出，其中30件產品將進一步通過國際評審的檢驗，繼續角逐金、銀質獎最高殊榮。本次得獎產品充分展現台灣精品強調「唯有創新，能為生活帶來改變」的精神，也反映台灣各產業產品，因應疫情對生活與商業模式帶來的改變，發展愈具彈性且多元，同時也看出企業對於環境永續議題的重視與成果。

執行單位外貿協會於本屆評選作業落實創新與環保永續精神，首次選在南港展覽館2館辦理現場評鑑工作，館內設施齊全、空間寬敞明亮，參選產品展示效果佳，並提供企業便利的停車空間及送退件動線。同時，首次創新導入數位化評審系統，有效落實無紙化、提升效率與推動綠色永續，今年的創新變革，獲評審委員與企業的一致肯定。

本屆台灣精品獎選拔計有547家企業、1109件產品報名，其中得獎產品以資通訊類獲獎比例占42.3%為最高，其次是機械及零組件類占比23.6%、家用設備及五金建材類占12.4%居第三位。綜觀今年的獲獎產品，除了以創新為共同DNA外，具有以下特色：

一、廣泛應用5G、人工智慧、大數據、物聯網及虛擬實境(VR)等科技，融入產品設計，滿足顧客的潛在需求與解決使用痛點。

二、重視產品生命週期管理，導入溫室氣體盤查及碳足跡驗證等環境管理標準，符合環保節能趨勢，落實綠色永續發展，善盡企業社會責任。

三、放眼國際，品質管理符合ISO等國際標準，專利布局及智慧財產管理制度完善，掌握國際通路布局，且因應疫情發展跨境電商進行行銷。

四、市場定位、市場區隔與目標客群明確，投入資源進行品牌經營推廣或透過自有品牌行銷，重視市場調查與顧客滿意度，顧客服務流程完善。

「台灣精品」得獎產品是台灣產業優質形象的代表，獲獎產品可使用「台灣精品」(Taiwan Excellence)行銷推廣，得獎企業可參加經濟部委託外貿協會在全球辦理的各項行銷推廣活動，在國際市場打團體戰，有效提升能見度。