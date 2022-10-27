銀行續搶繳稅大戶，其中，地價稅開徵在即，兆豐銀再度大手筆優惠放送，尤其結合台灣Pay，強打台灣Pay綁卡繳稅滿額就送長榮航空的「日本來回機票」優惠，兆豐銀指出，消息一出已有地價稅大戶也提前來申請調高刷卡額度，並透露內部統計結果，去年單是刷卡繳納地價稅大戶，單筆金額最高就衝破3千萬元，前三名更全都擁有突破千萬元以上實力，而繳納筆數最高則落在台中龍井與高雄前金區。

兆豐銀今年還提出筆筆回饋50元、數存帳戶最高送4千點紅利及信用卡6期0利率等其他項優惠，對此兆豐銀預估，台灣Pay綁卡繳納地價稅的簽帳金額，有望較去年成長突破70％，且將雙雙助益行動支付與刷卡交易量。

近年防疫亦促使行動支付比率逐年攀升，對此兆豐銀行調查亦發現，截至今年第三季，台灣Pay交易筆數已全面超越去年全年度總交易筆數，為了讓行動支付的便利性能同步擴展至繳稅功能，兆豐今年在地價稅優惠上，更依據「存款戶」及「信用卡戶」兩大客群再做出區分，倘若是「存款戶」有兩種優惠方式，若綁定台幣帳戶金融卡每筆可享等值50元的紅利點數500點，若綁定MegaLite數位帳戶，則每筆可獲得等值100元的紅利1千點且每人最多可獲得四筆回饋，相當於400元。

若是「信用卡戶」，則不限任一張信用卡，只要綁定台灣Pay繳地價稅，不限金額筆筆可拿50元，滿3萬則送200元、滿300萬送1千元，滿1千萬還能拿到長榮航空日本東京來回機票，若新辦MegaLite數位帳戶又可加碼200元，若金額較大想要分期付款，也可申請6期0利率優惠，最高可分到12期，利率也只要1.88％。