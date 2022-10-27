大陸央視新聞用戶端27日報導，大陸《立法法》是規範國家立法制度和立法活動、維護社會主義法治統一的重要憲法性法律。27日提請全國人大常委會會議審議的《立法法》修正草案，擬將「堅持和發展全過程人民民主」寫入法律。

全國人大常委會法工委主任沈春耀表示，修改《立法法》，係明確立法堅持以人民為中心，堅持和發展全過程人民民主，尊重和保障人權，維護社會公平正義，有利於拓展和健全人民群眾有序參與立法、表達意願關切的途徑和形式，豐富中國人民當家作主的生動實踐，從制度上保證立法為了人民、依靠人民、造福人民、保護人民。

沈春耀在關於《立法法》修正草案的說明中介紹，草案共31條，沒有對法律章節結構作修改。其中，草案增加規定：立法應當堅持以人民為中心，堅持和發展全過程人民民主，尊重和保障人權，維護社會公平正義。

草案同時增加規定，立法應當宣導和弘揚社會主義核心價值觀，堅持依法治國和以德治國相結合，鑄牢中華民族共同體意識，推動社會主義精神文明建設。

草案完善全國人大及其常委會立法程序和工作機制，規定提請全國人民代表大會會議審議的法律案，常委會可以組織代表研讀討論有關法律草案，徵求代表的意見。草案同時明確，常委會工作機構根據實際需要設立基層立法聯繫點，廣泛徵求基層群眾和各方面人士對有關法律草案的意見。

草案豐富立法形式，規定全國人大及其常委會根據實際需要，通過制定、修改、廢止、解釋法律和編纂法典等多種形式，形成科學完備、統一權威的法律規範體系。