77歲的阿碩曾經營一家外銷紙箱工廠，因一場火災造成工廠全毀，後來在馬路口兜售玉蘭花營生，後來參加勞動部勞動力發展署開辦的「園藝植栽與美學設計」高齡者專班後，藉此專業開始栽培創作盆栽花支藝術作品，成功開創職涯第二春。

「很感謝有這個機會讓我重新學習一技之長！」阿碩阿公不因年齡而劃地自限，靠著自己加倍的努力，認真學習有關植物的理論知識與實務應用技巧以及園藝經營管理。結訓後，他借用友人的租屋處，開始從事栽培創作各種盆栽花卉組合藝術作品，同時已經申請營業登記。經過數月持續不懈怠的努力經營，生意日益興隆，讓他信心大增，期待能透過營收籌措更多經費，並早日申請創業貸款租購農地，設立園藝觀光農場，提供更豐富多元的園藝植栽創作園地，實現夢想及未來願景。

為強化失業民眾的工作技能，重新開啟職場新人生，勞動部勞動力發展署辦理多元化職前訓練課程，開辦高齡者專班，且45歲以上的中高齡及高齡者參訓學員補助100％訓練費用，若符合資格者還可申請6成基本工資的職業訓練生活津貼。

勞動部勞動力發展署訓練發展組組長沈文麗表示，高齡者專班到今年10月為止共開設12班，課程包括數位行銷、熟年網紅、養生膳食、車縫班、米製食品加工、農特產行銷班、園藝、手作烘焙班，45歲以上民眾報名全額免費，歡迎民眾報名。