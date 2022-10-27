許瑋甯在記者會上分享拍戲甘苦。（羅永銘攝）

許瑋甯和李程彬主演的最新懸疑劇集《她和她的她》今舉行上線記者會。2人在劇中都要挑戰2種性格截然不同的角色，李程彬其中一角是台客警察，主持人陶晶瑩虧許瑋甯是「台客收割機」，問及喜歡李程彬還是邱澤扮演的台客？她羞回：「一個是晨曦（劇中角色）喜歡的台客，一個是瑋甯喜歡的台客。」隔空示愛老公。她也說老公看過預告很喜歡，會想知道劇情發展。

該劇以懸疑刑偵為外衣，內裡層層包裹女性議題，包含權力性侵、職場霸凌、女性身體自主等，故事頗為沉重。許瑋甯：「我不想講話，也沒辦法笑，還在修復自己。」當時恰巧是她婚前，怎麼調適沉重角色和現實生活的熱戀期？許瑋甯害羞說：「那時候還在了解對方中。」葉如芬打趣還好沒害她跟邱澤分手。

戲裡許瑋甯因工作能力強過吳慷仁，遭他綑綁恐嚇，甚至將整個過程拍下威脅，許瑋甯說2人第一場就拍這齣暴力戲，排練多次才正式上場，大讚吳慷仁和劇組都很專業，沒有讓她受傷。但她回想戲裡吳慷仁對她做過不禮貌、挑釁的行為，還是大喊很不舒服，「有點怕他，那個眼神出來，只要他一靠近就會怕他想要幹嘛。」

她和賈靜雯也有不少對手戲，2人的遭遇都很慘，許瑋甯說每次對完戲就會有「女人疼女人」的感覺，會慰問彼此：「還好嗎？今天也好慘。」

許瑋甯為了進入角色，在片場都不說話，整個人情緒身體都很緊繃，李程彬也說她像冰山美人一樣冷淡難接近。她以為殺青後自己已經離開角色，沒想到配音時，一唸到與家人有關的台詞，一度哽咽沒辦法發出聲音，直呼還是很衝擊。

李程彬常對戲影后級人物，包含《七月與安生》的馬思純和周冬雨，他笑說自己是吉祥物，「跟我對戲的人都會得獎。」這次飾演台客警察，他說自己的台客是內斂版本，不戴金項鍊、穿花襯衫，而是從小動作來表現。他還特地到卡拉OK和檳榔攤觀察，特地設計了叼牙籤的動作，笑說一開始很難做到，還用口水把牙籤黏在牙齒上。

《她和她的她》10月28 Netflix全9集上線。