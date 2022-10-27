台電興達發電廠27日舉辦環境月串連活動「永安濕地生態推廣教育暨導覽」，邀請在地里長、觀光發展協會及環保團體，一同走訪永安濕地並觀賞候鳥棲息環境。台電表示，台電持續兼顧穩定供電及環境永續，期盼將興達發電廠打造為環保生態電廠與濕地保育的典範。

現場由台電專業總工程師林武煌與立法委員邱志偉辦公室顏佳琪秘書、永安區長蔣金安及地方里長、學校校長、茄萣區觀光發展協會、公民基金會、台灣濕地保護聯盟等環保團體一同走訪興達電廠永安濕地，並觀賞當地野鳥棲息情形。

台電表示，興達發電廠是台電唯一廠區內涵蓋濕地，同時具備「環保設施」與「濕地資源」的生態電廠，展現電源開發不僅可以兼顧環境保護，更可與生態共生共融。

台電說明，在台灣經濟蓬勃發展帶動下，台電持續努力提升總發電量，其中，興達發電廠第一廠區發電量就可供應全台超過10%的電力。身為唯一涵蓋濕地的發電廠，興達電廠亦積極實踐綠能推展及環境永續理念，於第二廠區131公頃的鹽灘地上，保留41.25公頃土地做為濕地保護區，15公頃為緩衝區，除了可保留了瓦盤曬鹽歷史的高雄市定古蹟-原烏樹林製鹽株式會社辦公室，同時還能保有豐富的紅樹林濕地生態。

台電指出，電廠內擁有的這片濕地生態，興達發電廠特別成立生態保育研究團隊，持續對生態的保育進行研究。未來，興達發電廠計畫向環保署申請環境教育場所認證，結合社區民眾、鄰近學校及環境教育專家學者，建立夥伴關係，成為環保生態電廠與濕地保育的典範。(記者張雅雲/高雄報導)