巨大(9921)今(27)日在中部科學園區全球營運總部，舉行巨大集團50周年慶祝典禮，董事長杜(糸秀)珍說，迎接下一個50年，巨大將好好掌握ESG所帶來的挑戰與機會，擁抱未來的需求，協助人類解決極端氣候問題。

巨大宣布ESG策略「Cycling for a Better Future 騎向淨好未來」，包括3個面向創新低碳生活、轉型價值循環，以及促進多元共融。創新低碳生活重點包括提供低碳服務、推動綠色生產、進行責任採購及提倡氣候公益；轉型價值循環重點包括推動產品服務化內容(擴大騎乘服務與租賃模式)、資源與材料的循環供應與再生、提升資源使用效率及推動產品使用壽命的延展；促進多元共融則聚焦鼓勵多元騎乘、打造最佳雇主品牌、佈建多元且分散的供應鏈及鼓勵多元學習。

巨大集團執行長劉湧昌指出，希望產業夥伴們共同響應永續願景，創造台灣自行車產業的下一個榮光，也鼓勵消費者建立減碳觀念。並推出「減碳騎行護照」，邀請供應鏈一起從生產製造、設計材料的選擇著手，重新思考如何降低碳排，推動個別產品的「碳足跡」認證；投入減碳的成本，若能創造長遠的獲利，應當視為企業投資，積極推展。

巨大在世界自行車日前夕，邀集30多位自行車產業領袖，召開「自行車永續聯盟(BAS)」籌備會議，希冀打造一個產業的專屬平台，提出自行車產業的ESG永續倡議。