高雄一位魏姓人妻日前在鳳山區被偷走一台Gogoro，老公王姓男子因此在網路上發布協尋資訊，更放話看到可以直接撞、人可以直接貓，「要人不要車」。沒想到當天王男順利尋獲Gogoro，發現小偷大喇喇的坐在機車上滑手機，讓他忍不住大罵髒話，「車你的蛤？」接著馬上出拳制伏小偷。事後魏女把過程影片PO上網，迅速引發熱議。

當天發現Gogoro被偷後，王男除了報警外，也透過個人臉書等管道發布尋車資訊，表示在鳳山區遺失、小偷曾在覺明路中油換電池，「請各位朋友路上幫我留意一下，看到可以直接撞、人可以直接貓，車子維修部分我自行吸收，如果有貓到後續相關法律我負責，要人不要車」。

沒想到當天王男就靠著手機定位系統順利尋回Gogoro，還發現小偷正在車上愜意的滑手機，讓他氣得飆出國罵三字經，質問「車你的蛤？」接著馬上將小偷制伏，警方隨後也馬上到場將其逮捕歸案，人妻事後也把相關照片、影音PO上網，向親友們表示尋回車輛，「有沒有好開心哈哈哈哈，就說不要偷我的車齁」。

對此，許多網友紛紛回應，「真的是要人不要車欸」、「他是不是白X，Gogoro你騎到哪它都會有定位…」、「偷車被現場抓到我快笑死」、「直接開扁」、「偷Gogoro應該最蠢」、「好白X喔要偷車也看一下別人的車是什麼」。

警方偵訊後說明，小偷是17歲劉姓高職休學生，對於犯行坦承不諱，表示因為沒機車代步，好奇之下才想騎車到處晃晃。目前將劉姓少年依竊盜罪移送法辦。