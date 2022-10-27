今年度地價稅11月1日起開徵，至11月30日止，依據財政部統計，今年度開徵戶數為881萬戶，稅額約937億元，相較去年的867萬戶、開徵稅額901億元，戶數成長1.69％、稅額則成長3.99％，主因是全國平均公告地價調高2.68％所致。

財政部指出，今年全國平均每戶地價稅額為10,635元，較去年增加197元；平均每戶要繳1703元，比去年增加41元。

財政部指出，今年地價稅課徵期間為1月1日到12月31日止，並以8月31日土地登記簿所載的所有權人為納稅義務人。

財政部說明，地價稅為累進稅率，稅率分為六級，從千分之2（自用為主）到千分之55，地價稅是按每一土地所有權人，在同一直轄市或縣市轄區內，所有土地總歸戶後的地價總額，依其適用稅率計徵應納稅額。

財政部指出，依規定公告地價兩年調整一次，今年各縣市普遍調整幅度大，全國公告地價較2020年調升達2.68％，以新北市調升5.76％最高，其次為屏東縣調升4.02％、桃園市3.57％、台南市3.55％、台北市2.63％，台中市則只調升0.06％，今年度地價稅調整後，將適用於今、明兩年。