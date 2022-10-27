雖然全球服飾市場，因部分品牌廠庫存過高需消化，加上通膨影響消費能力，紡纖廠對第四季到明年上半年產業景氣保守；不過，儒鴻（1476）、冠星－KY（4439）反而趁低迷擴增產能。儒鴻印尼廠第三期可望增加布品產線、冠星投資越南不手軟，加碼增3成產能。

儒鴻是在2019年9月宣布揮軍印尼，三年投資52.7億元展開三階段擴廠計畫。

儒鴻印尼新廠，包括兩個階段的成衣擴產，每階段各60條線，成衣一、二期產線已在今年陸續完工，也讓成衣總產能將增加約兩成。

而在疫情的衝擊下，儒鴻印尼廠布品產線的新建速度有放緩；在東南亞紡纖供應鏈越來越成熟、加上市場需求增加；雖逢現在紡纖產業景氣低迷，儒鴻仍繼續進行第三階段織布產線的投資。

以儒鴻先前的規劃，印尼廠織布產線擴產月產能為100萬公斤，希望在明年完成。

運動服飾短纖布廠冠星是在2020年底決定赴越南投資織染一體廠，初始設定投資金額為3,500萬美元；2021年因應生產規模擴充計畫，變更投資金額為5,500萬美元；今年9月再通過增加2千萬美元至7,500萬美元。兩次的加碼投資，金額已是最初的1倍以上。

冠星指出，加碼之後，原先規劃的產能也由300萬磅提升到400萬磅，預計2023年下半年試產，2024年量產。