啖蟹季節到來，台北文華東方酒店館內中西餐廳以當季螃蟹入饌推出多款蟹餚，米其林一星「雅閣」中餐廳將台灣在地當日現捕螃蟹製成秋季螃蟹套餐，每位3,980元＋10％，「文華Cafe」即日起至11月底，每周五至周日中午供應多款時令螃蟹精心打造一系列以蟹入菜的寰宇自助佳餚，還有澎湃誘人的海鮮吧匯集帝王蟹、三點蟹、紅蟳等各式當令肥美螃蟹，半自助式午餐每位2,280元＋10％起。

台北文華東方酒店米其林一星「雅閣」中餐廳秋季螃蟹套餐，主廚張國邦選用每隻重達900克、肉質緊實飽滿、豐腴鮮美的台灣沙公，精心烹調出誘人可口的秋蟹佳餚。像是「蔥香雞油蒸蟹鉗」，主廚將沙公洗淨斬件後蒸至半熟取其蟹鉗，與老母雞、金華火腿熬製的黃湯與過篩後的蛋白一同蒸熟，最後淋上主廚以雞油與青蔥熬製的醬汁增添風味，每一口嘗得到蟹肉的鮮甜、蛋白細滑軟嫩的口感，以及黃湯的鮮美精華。「瑤柱桂花炒蟹肉」則是將蟹肉、雞蛋與瑤柱入鍋炒得粒粒分明、閃耀金黃色澤，相當考驗師傅掌握火候與炒功的手藝。

雅閣秋季螃蟹套餐內容有：頭盤精選（雅閣叉燒皇／金箔明珠／柚香雨來菇／慢滷和牛捲）、港式老火湯、蔥香雞油蒸蟹鉗、瑤柱桂花炒蟹肉、野菌腐竹浸時蔬、蒜香龍膽斑粒炒飯、遠年陳皮紅豆沙與玫瑰燕窩蛋撻。

「文華Cafe」半自助式午間饗宴為帶給消費者更精緻豐盛的用餐體驗，嚴選當季食材持續推陳出新，在最受歡迎的澎湃海鮮吧提供時令肥美螃蟹及多款海鮮，包含日本帝王蟹、日本松葉蟹、膏蟹、三點蟹、紅蟳、加拿大麵包蟹，還有饕客必嘗的時令現剖生蠔以及馬祖岩螺、馬祖淡菜、印尼小龍蝦、泰國蝦蛄、台灣九孔鮑等。另有針對秋季不同螃蟹部位推出多樣可口的精緻中、西佳餚，包括蟹肉海鮮薯泥派、奶油蟹肉巧達湯、酥炸蟹鉗，還有多款誘人海鮮像是清蒸東星斑、白醬焗烤印尼龍蝦等。

文華Cafe也特別換上新主菜選項，精心設計的單點主菜提供三種價位選擇，包含義大利脆皮烤豬肉捲、每位2,280元＋10％，嫩煎澳洲鮭魚佐北海道海膽奶油醬、每位2,580元＋10％，澳洲和牛菲力佐松露紅酒醬、每位2,880元＋10％。