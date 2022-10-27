許多長輩們喜歡吃上一碗溫熱的稀飯當早餐，不過國健署提醒，白稀飯營養相對較少，建議加入全榖雜糧類的食物替換部分白飯，除了增添料理風味之外，也能顧腸胃、吸收更多維生素。

國健署在臉書粉專《食在好健康》PO文指出，只要在白稀飯加入一些全穀雜糧類食材替換部分白飯，就能簡單又快速地讓稀飯變得更加營養美味。像是糙米含有比白米多5倍的膳食纖維，且富含維生素B群及維生素E等營養素，能增加飽足感、促進腸道健康，並增加抗氧化效果。

此外，地瓜也是全穀雜糧類，與白米一起煮成稀飯，就能補充到類胡蘿蔔、維生素C、膳食纖維等更多元的營養，同時也能增添料理風味和口感，更是老一輩習慣的料理方式。

國健署也提醒，每餐還是要注意是否有攝取六大類食物，也可在稀飯中加入香菇、高麗菜、紅蘿蔔等補充蔬菜類，或是雞蛋、肉末增加豆魚蛋肉類的攝取量。而堅果、乳品、水果則可以作為飯後的點心，如此一來就能吃齊六大類食物，既均衡又營養。