「2023台中市十大伴手禮」活動日前開跑，目前百大入圍名單已出爐，工策會將於29日舉辦「百大店家特色市集」活動。(工策會提供)

「2023台中市十大伴手禮」活動日前開跑，今年吸引共205家業者共襄盛舉，報名數再創新高，台中市工商發展投資策進會指出，經產官學專家與部落客嚴格評選後，選出百大伴手禮入圍名單，29日將在文心森林公園舉辦「百大店家特色市集」，為「十大伴手禮」活動最後的網路、現場票選暖身。

今年百大入圍名單包括有金馬獎指定伴手禮蛋捲禮盒、第二市場排隊名店梅煎茶，另社福機構推出的快樂襪、結合古蹟與3D列印技術的窗花擴香石也入圍非食品類，台中市工商發展投資策進會總幹事黃于珊表示，今年十大伴手禮活動以「BUY禮！百禮！」為主題，盼彰顯票選活動不僅限於10項獲得首獎的伴手禮，也藉此呼籲大家快來台中買。

黃于珊指出，近年來受疫情影響，伴手禮業者受到很大衝擊，為幫助他們提振買氣，工策會特別在11月的現場票選活動前，先於文心森林公園舉辦百大店家特色市集，搭配台中購物節活動26日起跑，盼幫業者提高「轉換率」、增加「帶貨量」，民眾前往購買後登錄發票還能參加抽獎。

工策會表示，今年入圍名單有令人耳目一新的百大店家，且金口碑獎共有7家歷屆首獎店家參與，競爭力、可看度可期；百大店家市集29日下午開幕，也邀請十大伴手禮公益聯名禮盒店家與中秋公益活動首獎店家參與捐贈儀式，將中秋檔期禮盒販售收入捐贈9個社福團體。