韓國男星姜敏赫2017年曾以「CNBLUE」成員身份來台舉辦演唱會，後來由於疫情加上入伍服役，已有整整5年未與台灣粉絲見面，終於將在12月4日來台首次舉辦個人粉絲見面會，為了給台灣粉絲留下珍貴的回憶，正在努力準備演出內容，在2022年聖誕節之前，和大家在一起度過愉快的時光。

姜敏赫在2010年正式以「CNBLUE」鼓手身份出道，後來橫跨戲劇圈，曾演出許多人氣影視作品，包括《繼承者們》、《戲子》、《醫療船》等，與李清娥、朴珪瑛等人合作的新戲《Celebrity》也將在2023年播出。他曾於2015年在泰國首度舉辦個人粉絲見面會，而許久未與台灣粉絲見面的他，決定將第2場的海外個人見面會辦在台灣，屆時除了分享多年沒有來台的感想、線上精彩的表演以外，還將加碼送近距離福利寵粉。

「2022 KANG MIN HYUK FROM CNBLUE ‘THE PASSION’ FAN MEETING IN TAIPEI」將於12月4日（日）晚間6點在台北國際會議中心（TICC）登場，門票將於下周五（4日）中午12點在年代售票開賣，更多活動詳情請洽阿爾發音樂臉書查詢。