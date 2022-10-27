72歲香港資深男星「校長」譚詠麟影歌雙棲，出道逾50年拿過大大小小獎項，至今仍相當有人氣；最近譚詠麟分享日前在香港街頭巧遇周潤發，讚嘆這位老朋友精氣神非常好，但網友一看兩人合照，發現72歲的譚詠麟在67歲的周潤發身邊顯得更年輕，相當震驚。

譚詠麟雖然已經72歲，但老當益壯的他今年6月還推出新專輯，表示自己一定會堅持唱下去，也分享除了工作之外就是享受人生，「我要求很簡單，就是唱歌、踢球，和朋友喝茶聊天，平時最喜愛就是茶餐廳和街邊檔（路邊攤），不要請我吃大魚大肉」；已屆古稀之齡仍到處工作，也讓粉絲都很敬佩。

譚詠麟巧遇周潤發，兩人合照引起網友熱烈討論。（圖／摘自譚詠麟微博）

今（27日）上午譚詠麟在微博發文，提到日前在香港街頭碰到老朋友周潤發，發現淡薄（泊）名利的他精神及身體狀態都非常之好，大讚「值得我們學習」；譚詠麟也上傳兩人在街邊的合照，完全不像是年紀加總將近140歲的樣子。

兩位巨星合照立刻引起網友熱烈討論，不少人都知道周潤發愛運動保養得很好，沒想到譚詠麟狀態更是好得不得了，「校長狀態也超好，嬰兒肥還沒退」、「香港黃金時代的歌影TOP啊」、「不敢相信兩人都6、70歲了」、「相比之下校長狀態更好耶，太不科學」。