台灣網球好手曾俊欣收下2022年ATP新生代年終總決賽參賽資格，目前在台灣調整的他，預計周末啟程前往義大利米蘭，為這場只限21歲以下年輕選手的賽事備戰。

曾俊欣透露在右肩鎖骨那邊有點不適，也影響他這個月在日本、韓國3站賽事狀況，都在第一輪飲恨對手，回到台灣後，近日除了簡單訓練，也對傷勢做些復健、治療，27日接受媒體訪問時透露，前一晚才去打PRP，因此也將出發時間改期，從27日改到29日或30日。

能夠在職業網球賽事爭取成績，曾俊欣感謝中華網協理事長廖玉輝、台塑企業暨王詹樣公益信託及中華航空長期照顧，讓他接受最好的環境，可以跟外國選手競爭，自己也獲得相當大的進步，對於2017年開始的ATP新生代年終總決賽，他覺得比賽規則和一般巡迴賽不一樣，像是教練可以現場指導，選手可以透過麥克風和教練討論，以及一盤比賽是先拿到第4局的人贏得該盤，自己之前就有想過若能參加也是有趣經驗。

不過對於教練現場指導，都會陪著曾俊欣出國比賽的「曾爸」曾育德透露，兒子其實不喜歡教練在場邊指導，曾俊欣笑著回應：「我在場上有自己的策略、想法，會是對手動作來觀察對方可能不喜歡打什麼球，自己也會比較敏感，所以不喜歡有其他人建議的聲音。」

曾俊欣並說，因為官方並沒有正式傳訊息告知，自己當下是在網路看到消息，才知道可以參加新生代年終總決賽，「我也非常開心、興奮。去年自己排名還在200多，今年來到百名內，現在有機會跟我相同年紀最好的選手競爭，希望可以發揮最好表現、打出好成績。」

曾俊欣（右）贈送前輩盧彥勳的自傳，母校新興國中網球隊教練陳南（左）開心收下，也為曾俊欣的表現感到欣慰，很開心看到台灣網球選手的好成績能讓國際看見台灣。（李弘斌攝）