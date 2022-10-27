宜蘭縣蘇澳鎮1名71歲羅姓農民耕作的近3甲農地，遭布袋蓮入侵，一眼望去大半面積幾乎被布袋蓮覆蓋，羅農擔心再不處理會無法種稻。（蘇澳鎮公所提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

蘇澳鎮長李明哲25日前往勘查後，籲宜縣府水利資源處儘速處理，時間拖長更為棘手。（蘇澳鎮公所提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣蘇澳鎮1名71歲羅姓農民耕作的近3甲農地，遭布袋蓮入侵，一眼望去大半面積幾乎被布袋蓮覆蓋，羅農擔心再不處理會無法種稻，遂向蘇澳鎮公所陳情；鎮長李明哲25日前往勘查後，籲宜縣府水利資源處儘速處理，時間拖長更為棘手。水資處回應，會在源頭上制止，不讓布袋蓮持續流進羅農的稻田裡。

家住蘇澳鎮龍德里的71歲羅農四代務農，其承租的逾3甲的農地，為「五十二甲溼地」的範圍內，目前是休耕期，前陣子連日豪雨，造成河水暴漲，疑似堤岸潰堤，導致鄰近農地與溼地裡的布袋蓮，流入羅農的水田裡，蔓延生長速度之快，幾乎已覆蓋了7成的農地面積了，羅農緊急通報縣政府處理。

羅農說，上個月有通報縣府的水資處，都不處理就變這樣的局面，他提到，自己處理成本很高，用機具都把布袋蓮根莖打爛，還四處跑，對他影響甚鉅，廢棄物、垃圾都流到他的田裡，沒處理怎麼播種，怒說「感覺很差」。

李明哲表示，蘇澳鎮龍德區為重要稻作區，濕地裡的布袋蓮蔓延生長、流入農田，農民無法耕作引發民怨，重機具雖然能開挖清理，恐破壞農田播種基礎；呼籲縣府水資處儘速處理，否則稻作減少、布袋蓮蔓延，時間拖長更為棘手。

縣府水資處說明，關於此事，並非像地方農民所說，因五股排水護岸疑似有破洞情形，而造成布袋蓮流到私有地裡面；其實是羅農隔壁農田田埂有一個破洞，布袋蓮是從那流到羅農的土地上；縣府基於協助農民，也會跟隔壁地主協調 ，用攔汙索攔住田埂的缺口，讓布袋蓮不要持續流到羅農私有地裡。

水資處指出，後續部分，羅農表示會自己清理，縣府也會協助在源頭上制止布袋蓮持續的流進該農民私有地。