台東縣長候選人饒慶鈴27日發表觀光政見，要打造台東成為一生必到的城市。（莊哲權攝）

競選連任的台東縣長候選人饒慶鈴今發表觀光政見時表示，未來將持續推出創新多元的旅遊活動，打造台東成為1萬人來100次的永續城市，更是全球旅遊清單上的必訪景點。

饒慶鈴說，雖受疫情影響，台東卻逆勢成長，在觀光產業上交出亮眼成績，未來將持續推出創新多元的旅遊活動，打造專屬的觀光品牌，讓台東成為1萬人來100次的城市。

饒慶鈴提到，台東擁有獨特的山海人文及緩慢悠閒的生活步調，因此提出「慢經濟」理念，4年來不僅輔導23間部落食尚店家、16條創意遊程、更推出部落工作假期等遊程，吸引遊客深入台東感受慢、感受自然的美好，獲得許多國際肯定。

饒慶鈴說，大自然給我們什麼就賣什麼，為了打造台東成為高品質夢幻景點，更必須永續保護環境，大部分的觀光是消耗，台東的觀光是保存自然，這會是值得學習的最好觀光模式。

昨天政見會上來了多位旅遊業者力挺，包括台東縣旅館公會理事長高泉傑、《台東鸞山森林文化博物館》負責人阿力曼、台東慢食節郭麗津執行長、打個蛋海旅事業群負責人武撒恩、微光集總幹事李致遠、烤大爺執行長龔建男、原住民藝能美學教育推廣協會彭麗華理事長、台東縣咖啡協會理事長廖國宏、鐵花商圈協會理事長陳虹廷、石山部落旅遊負責人宋博芳、台東荖葉創新事業負責人蔡彥安等。