高雄國際食品展覽會開展，東元餐飲集團秉持「食在東元，實在安心」的初衷，不斷創新台灣在地食材運用及優化顧客體驗，旗下摩斯漢堡、樂雅樂餐廳與蜜可頌三大餐飲品牌與東元電機聯袂展出，並結合台灣農漁會特產，堅持深化在地合作、共創農漁價值、邁向國際市場，推出嶄新料理，包含安心食品（MOS摩斯漢堡）連續三年與高雄市政府合作以新鮮美味的龍虎斑製成龍虎石斑珍珠堡、蒲燒石斑珍珠堡與柚香黑醋龍虎石斑珍珠堡。

安心食品（MOS摩斯漢堡）自2020年以來陸續推出高雄梓官的花枝蝦排、屏東恆春牛肝蕈洋蔥湯、屏東佳冬蓮霧製成口感香醇的蓮霧蒟蒻、以及2021年開發南台灣優質鰻魚，推出御品白燒鰻珍珠堡、今年的台東飛虎魚珍珠堡及夏雪芒果禮盒、高雄大樹的玉荷包禮盒、台南麻豆的文旦禮盒等。樂雅樂餐廳陸續使用在地食材，高屏鰻魚漁產蒲燒鰻魚玉子蓋飯、梓官的炭烤一口吃烏魚子，與台南在地肉質鮮甜細緻、滋鮮味美的草本虱目魚，推出薑燒虱目魚和風紙鍋，以及高雄龍虎石斑干貝紙鍋等。

東元集團會長黃茂雄盼能為在地農漁盡一份心力，藉由旗下餐飲品牌大力推廣，並媒合各大餐飲品牌、飯店、零售商、製造商及超市等通路，以實際購買行動支持台灣在地農漁特產，2022年與農漁會合作推廣的餐點、禮盒商品品項超過50幾種，其中在地農漁產總採購超過5萬台斤。

東元餐飲集團深耕台灣市場31年，更透過專業展覽、商談促成，提升品牌實力及多元合作，達成產地溯源、永續經營的發展目標；旗下餐飲品牌安心食品（MOS摩斯漢堡）用心發掘台灣在地食材，全台總店數達300店，於中南台灣陸續展店，包含新營三民店、台中中山醫大店、台積電15B廠店等，並規畫於南台灣設立食品加工廠，升級商品創新研發，擴大佈局南台灣，促進地方經濟發展。

10月27日起至10月30日高雄國際食品展期間，凡於東元餐飲集團攤位使用已註冊摩斯卡消費，享金點加碼3倍贈送並享滿額禮，憑東元餐飲集團攤位品牌消費發票累積滿500元，即贈摩斯漢堡MOS APP「安心取溫馨送」摩斯冰紅茶券乙張，滿1,000元即贈摩斯漢堡「安心取溫馨送」藜麥薑燒珍珠堡加摩斯冰紅茶券乙張。

此外，凡購買「摩斯嚴選農漁會商品」滿500元，加碼贈摩斯漢堡「安心取溫馨送」摩斯冰紅茶券乙張。滿1,000元，加碼贈摩斯漢堡「安心取溫馨送」摩斯冰紅茶券兩張，以此類推。

摩斯漢堡體貼消費者，遠距送禮、就近取用此次展期間所有的優惠在「MOS Order App安心取溫馨送」將同步販售，消費者可至線上選購，與摩斯漢堡官方電子商城共同響應高雄食品展眾多優惠。

樂雅樂餐廳則推出新上市兩款冷凍調理包「經典牛小排」與「半月斧帶骨豬排」，另外樂雅樂餐廳表示年末團聚將至，於展場推出早鳥預購「感恩烤雞禮盒」再加贈「半月斧帶骨豬排」乙份並免費宅配到府，讓逛展的民眾在家就能輕輕鬆鬆享用美味大餐。

東元餐飲集團集結旗下各品牌同步推出線上聯合優惠券，歡迎消費者掃QR CODE，立即獲得東元餐飲集團品牌聯合優惠券，憑券可享摩斯漢堡指定套餐及點心優惠，樂雅樂餐廳來店用餐85折優惠及六盎司牛排套餐優惠價369元，MaidoOokini食堂消費滿百折20元優惠券，串家物語四人同行一人免費，餡老滿外帶消費滿200元贈宮廷御製酸梅湯乙杯或內用消費滿300元贈京饌綠豆糕乙份，蜜可頌憑券來店享焦糖小可頌買六送三、消費風味拿鐵加贈原味大可頌乙個，MADO來店用餐享85折優惠及歐式麵包買三送一，SACHIFUKUYA幸福家點購定食享霜淇淋乙份等眾多獨家好康優惠。

東元餐飲集團邀請消費者於10月27日至30日連續四天，於高雄國際食品展會東元餐飲展位（S2410）一起品味「食在東元，實在安心」，享受熱情南台灣。