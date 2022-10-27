教育部今召開第6次退場審議會，首次討論私立高中職辦學狀況，決定將高雄縣私立旗美高級商工職業學校及嘉義縣私立同濟高級中學列為專輔學校，給予兩年改善期。其中，同濟高中教職員願意減薪跟學校共體時艱，但教育部不准，仍將它列為專輔學校。

過去私立高中職辦學不佳，會被教育部列為「轉型輔導學校」進行輔導，並沒有所謂「專案輔導學校」的稱呼。但在今年5月《私立高級中等以上學校退場條例》施行後，辦學出狀況的私立高中職會被列為專輔學校。

退場審議會過去5次都是討論私立大專校院狀況，今天首次討論私立高中職，全體29位委員中有21人出席，經討論後，將高雄縣旗美商工及嘉義縣同濟高中列為專輔學校。

教育部國教署長彭富源表示，依規定，最近2年學校每月可用資金必須可以支應3個月的支出，但旗美商工及同濟高中連續24個月可用資金都未達標準，被審議會認定「財務狀況顯著惡化，已有不能清償債務之事實或嚴重影響校務正常營運」，因此列為專案輔導學校。

彭富源還透露，同濟高中財務出狀況，校內老師願意減薪與學校同舟共濟度過難關，但審議會考慮到老師工作權及學生受教權均已受影響，因此不予同意，仍將其列為專案輔導學校。

彭富源表示，旗美商工及同濟高中被列為專輔學校後，有2年改善期，如果屆時未改善，教育部將命其先全面停招，之後走向停辦。

彭富源之前在立法院透露，教育部主管的私立高中職有20所列為專輔學校候選名單，但今天僅討論2校，何時才會審議完成？彭富源說，教育部將以每次審1次3校的速度前進，而不管是教育部主管或是直轄市主管的私立高中職，都會在明年5月前完成審議，以作為學生選填志願的參考。

全國私校工會表示，教育部首批公告旗美商工及同濟高中為專案輔導私中，2校同位於偏鄉，均因財務顯著惡化且已影響校務運作被列專輔學校，凸顯偏鄉私中辦學普遍陷入困境，若政無持續無作為，預估未來5年將有大量偏鄉私中面臨退場危機，尤其竹苗及南部四縣市情況將特別嚴重，除衝擊技職人才培育，並將擴大城鄉教育資源落差。