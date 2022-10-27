Tiffany & Co.的Blue Book高級珠寶展向來是台北社交圈的年度盛事，今年秋冬全新BOTANICA植物綺境高級珠寶即起至11月3日登台，展出總共展出近300件、總價近100億的珠寶新作，台北是全球巡迴展的第二站，首展在美國拉斯維加斯問市後，立刻轉往台北展出，珠寶作品陣容堅強，百億總價更是打破歷年紀錄，昨天開展還邀請戲劇女神賈靜雯與男神楊祐寧擔任開展嘉賓，可見對台灣市場的重視。

Tiffany & Co.珠寶展百億珠寶登台，戲劇女神賈靜雯挺深V爆乳力挺。（粘耿豪攝）

賈靜雯身穿一襲紫色雪紡禮服，以深V領的完美胸線襯托逾38克拉藍寶石項鍊，十分吸睛，另還佩戴逾1克拉粉紅鑽的戒指，全身上下的珠寶總價逾3億元，貴氣逼人，尺度大開的賈靜雯笑說，繼在新劇《媽！別鬧了》飾演腐女後，接下來還想挑戰情慾戲，揚言已在物色嚴選可以合作「滾床」的男主角，一掃昔日清純玉女形象，令人期待。

Tiffany Blue Book BOTANICA心型項鍊是展場最貴作品，鑲嵌單顆重逾20克拉心型鑽石，約2億元。（Tiffany & Co.提供）

楊祐寧受邀出席欣賞Tiffany珠寶，一掃在金鐘獎奪視帝失利的陰霾，還自嘲在金鐘獎上不該吃梅子，吃了就沒（梅）了，應該像今天一樣佩戴虞美人花胸針和石上鳥鑽石胸針走紅毯，一定能帶來好運氣，還說很想買件珠寶送老婆，「Tiffany，誰不愛呢！」

今年Tiffany珠寶有逾50件「石上鳥」胸針，主石為單顆重逾47克拉沙弗萊石。（Tiffany & Co.提供）

今年Tiffany珠寶「石上鳥」胸針，主石為單顆重逾23克拉黃鑽。（Tiffany & Co.提供）

Tiffany Blue Book高級珠寶展包括全新發表的BOTANICA植物綺境系列珠寶、傳奇藝術大師Jean Schlumberger的匠心作品，以及多顆美鑽與彩寶裸石，其中最貴的作品是一件心型鑽石項鍊，主石是一顆20.52克拉的心型鑽石，要價逾2億元。

展場最令人驚喜的莫過於藝術大師Jean Schlumberger設計的「石上鳥」珠寶作品，總數多達50件，被戲稱是「萬鳥齊飛」，由於「石上鳥」珠寶全球VIP爭相搶訂，幾乎是「來一隻賣一隻」，如今來台的作品多達50件，主石包括逾20克拉的黃鑽、105克拉的丹泉石、逾15克拉的鑽石等，嬌寵台灣VIP。

Tiffany Blue Book BOTANICA藍寶石項鍊，主石重逾38克拉未經優化藍寶石，約1億元。（Tiffany & Co.提供）

另有多顆可依VIP訂製珠寶的美鑽彩寶裸石，包括逾1克拉的綠鑽、橘鑽、有「帝王火焰」之美譽的35克拉帝王拓帕石等，都是品牌多年來費心蒐集、難得一見的珍稀寶石，可依VIP的喜好和需求訂製珠寶作品。

Tiffany Blue Book BOTANICA虞美人花朵胸針，主石逾15克拉星光藍寶石。（Tiffany & Co.提供）

Tiffany高級珠寶展來台展出BOTANICA植物綺境系列珠寶，透過珠寶呈現繁花爭妍綻放之美，藉此向生機無限的植物之美致敬，其中蒲公英與紫藤主題的珠寶，靈感源自Tiffany家族傳人Louis Comfort Tiffany設計的蒲公英髮飾和紫藤燈罩，呼應Tiffany品牌歷史傳統，更添傳奇。

Tiffany Blue Book BOTANICA紫藤項鍊，鉑金鑲嵌逾32克拉坦桑石，逾3000萬元。（Tiffany & Co.提供）

Tiffany Blue Book BOTANICA高級珠寶系列戒指，主石逾 5 克拉的紅色尖晶石。（Tiffany & Co.提供）