「審計部棒球場報告，重重打臉新竹市府！」國民黨新竹市長候選人林耕仁今(27日)與立委鄭正鈐、新竹市議員張祖琰出席立院考察新竹棒球場行程，緊盯球場改善缺失進度與現況。日前他針對該棒球場問題做總質詢時，竹市府表示會「依據法規辦理」，如今審計部報告提出棒球場四項缺失，不但打臉市府，也證明市府公然說謊，刻意對外隱瞞真相，令人感到遺憾。他誓言繼續追查棒球場弊端，一定要還市民、球迷一個公道！

林耕仁在臉書發文表示，其實早在7/13新竹市議會共同考察新竹棒球場時，他就有指出審計部報告所指的紅土比例問題，恐導致球員撲接球受傷，但市府都不理不睬，也並未在開打前改善，最終球員受傷的憾事仍然發生。作為市議員以及市議會跨黨派監督棒球場小組成員，從7月棒球場開打發生意外以來，他持續緊盯市府對棒球場的改善進度並進行咎責，但執政黨至今沒有人出來扛責，究竟是誰下令開打？市府依舊沒有給外界交代。

而在他總質詢時提出包含棒球場的三大弊端，承諾未來擔任市長採取「公開透明」，若有不法，就移請檢調偵辦，還市民及基層公務員一個公道，絕對不允許讓基層公務員背黑鍋。但當時卻被代理市長陳章賢扭曲成政治操作，現在回頭看來，究竟誰才是政治操作？相信大家心知肚明。

「棒球場是全民都關心的議題，沒有人企圖政治化」，林耕仁強調，審計部報告指出的四項缺失，也重重打臉竹市府所謂「依據法規辦理」的說法，市府到底承受何種壓力要對外說謊？呼籲陳章賢代理市長勇敢捍衛基層同仁的清白，一起勇敢站出來說出真相，釐清事發經過，才對得起新竹市民、對得起廣大的球迷！