萊爾富推獨家包裝「大頭叔叔爆米花」及限定版「浪味仙法式黑松露口味」，11月15日前購買享優惠。（萊爾富提供）

7-11萬聖派對獨家推「迪士尼TSUM TSUM棒軟糖」，讓可愛米奇等化身成糖果吸孩子目光，59元。（7-11提供）

OKmart獨家商品「卡娜赫拉Kid-O迷你夾心餅」外盒萌趣討喜，49元。（OKmart提供）

萬聖節吸引小孩裝扮討糖吃，超商觀察近年萬聖聚會加持，糖餅業績能占全年前三高峰，便開賣包含迪士尼、卡娜赫拉等造型的討喜零食，預估買氣可較去年提高2成；另派對也帶動酒類成長，助興不怕醉的水果酒最受青睞，年度銷售成長達3成，是全類別增幅冠軍，不少新品趁檔期出籠，並有指定款促銷助長買氣。

OKmar即起至11月23日展開「暖心大賞」活動，買指定糖餅、鍋物等逾400項商品享第2件6折，包含獨家商品「卡娜赫拉Kid-O迷你夾心餅」，以可愛包裝吸引小孩目光；家長在31日持悠遊卡買大杯莊園級美式／拿鐵享第2杯半價，讓一家人都能同樂。

7-11發現民眾偏好單包裝、顏值高的商品，便主打獨家新品「迪士尼TSUMTSUM棒軟糖」，現購買指定糖果任選第二件6折；另引進「日本檸檬堂沙瓦」並推多款人氣水果酒新品如「臺虎精釀朦朧蘋果紅茶艾爾啤酒」等，活動期間指定啤酒任3件85折。

全家即起至11月1日舉辦「萬聖派對搗蛋吧」活動，超過50款商品享第二件6折，並可加19元換購「湯姆貓與傑利鼠」萬聖節束口袋，主打糖餅包含「比得兔萬聖造型糖果盒」，還有Hello Kitty牛奶糖萬聖節限定包裝並附貼紙一張。

萊爾富11月15日前也推不少獵奇品項，好比有焦糖和巧克力口味的「大頭叔叔爆米花」，外觀以吸血鬼、骷顱頭營造搞鬼氛圍；餅乾類主推限定版「浪味仙法式黑松露口味」，現購買享第2件6折；酒類推薦「英國Adnams艾登斯幽靈船艾爾啤酒」，GHOST SHIP及海盜船圖騰增添鬼魅氣息，即起購買享3件8.8折。

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