陳亞蘭驚喜接受眾人慶祝。

《加油喜事》演員群笑稱要狂吸陳亞蘭喜氣 (左起)洪都拉斯、劉秀雯、王彩樺、陳亞蘭、周曉涵、周孝安。（TVBS提供）

全新8點檔《加油喜事》自開鏡以來，喜事連連，先是陳亞蘭史無前例拿下金鐘57最佳男主角殊榮，飾演陳亞蘭婆婆的劉秀雯則是入圍第27屆亞洲電視大獎最佳女配角，劇組特別為2人慶祝。

新科視帝陳亞蘭得獎後就立刻投入《加油喜事》拍攝，對於大家準備的驚喜十分感動，提到上個月《加油喜事》開鏡，安排她拿了「喜」字，果然「有拿有加持」一舉拿下金鐘獎，她笑說：「其他的影帝，不好意思，先讓我一下，下一屆換你們啦！」

昨天（26日）是陳亞蘭得獎後與閨蜜王彩樺首度碰面，王彩樺說：「今天大家看到亞蘭姐，握手、擁抱不夠，還有吸她的氣，把她的喜氣都吸過來。」陳亞蘭霸氣回應：「來！明年才換人，一年夠你們吸！」

《加油喜事》中飾演陳亞蘭婆婆的劉秀雯，日前入圍第27屆亞洲電視大獎最佳女配角，她搶著排第一個「吸氣」：「我要吸我媳婦的氣，沾點喜氣，希望實至名歸。」而陳亞蘭劇中的二子周孝安，透露這幾天對戲時跟媽媽靠很近，感受到媽媽的容光煥發，他還大聲宣告：「我決定了，接下來非女生角色我不演，要挑戰一下。」突如其來的發言，令眾人笑翻。

扮演陳亞蘭老公的洪都拉斯，表示兩人認識30年，卻是第一次合作，透露平時演戲很少NG，但遇到陳亞蘭也擋不住，他說：「我今天NG到不行，話也不會講了，亞蘭的氣場太強了。」眾人隨即也聊到金鐘獎當天，稱讚陳亞蘭男裝、女裝都好看，紅毯上西裝造型帥氣又性感，釦子更是開到肚臍，陳亞蘭豪邁地說：「我就男的，沒在怕人看啦！」 全新8點檔《加油喜事》即將在12月與觀眾見面。