楊文科成立商業會後援會，與商業界支持者高舉雙手展現連任氣勢。（楊文科競選總部提供／羅浚濱新竹傳真）

新竹縣長候選人楊文科成立商業會後援會，新竹縣商業會的企業主和經理人均出席力挺，楊文科感謝現場所有優秀企業舵手的支持，他強調四年來帶領縣府成為非六都縣市的減債、賺錢、招商三冠王，未來持續招商引資、築巢引鳳，好的建設和政策繼續推動完成，懇託大家用選票讓4號楊文科再做4年。

楊文科表示，商業會的企業主們都是公司的舵手，具備多元專長和管理能力，也能為公司創造利潤，他身為稱職的縣市首長，同樣地擁有做建設、給福利，及招商引資、賺錢、還債的能力。他帶領新竹縣獲《商業週刊》評選非六都縣市的減債王、賺錢王，加上連四年財政部評選非六都縣市招商王，第一任期屆滿前夕已獲三冠王肯定。

楊文科向大家報告，過去四年他推動基礎建設，替新竹縣的發展定礎，在還債135.75億元同時，新竹縣的總預算、公共建設和社會福利金額仍創新高，社會福利預算從上任前的18.85億元，成長到今年的42.05億元。

楊文科說明，他提出與產業有關的青創招商政見，包括AI智慧園區、成立SBIR專案辦公室、設立青年創客基地、聘用青年創業教練、圓夢貸款提高為200萬元等共11項，除了科學園區三期還在中央審查外，其餘10項均已兌現，他是說到做到的縣長。

楊文科懇託，四年來他讓新竹縣各項數據表現亮眼，顯示定礎已有成效，前瞻發展方向正確，未來好的建設繼續完成，好的政策持續推動，請商業會的好朋友們用選票支持，讓他再做四年，他有信心、有能力，帶領新竹縣邁向「科技首都‧幸福竹縣」