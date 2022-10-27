日本首屈一指的導演野田秀樹，本周帶著世界巡演的作品《Q：歌舞伎之夜》來台，這是今年國際巡演的最後一站。（黃世麒攝）

經過疫情兩年再度來台，野田秀樹說，疫情讓他沉澱思考舞台的意義是什麼，而台灣觀眾的歡呼聲也令他更加感受到舞台的熱力，是來自於台上台下的互動。（黃世麒攝）

日本首屈一指的導演野田秀樹，本周帶著世界巡演的作品《Q：歌舞伎之夜》來台，這是今年國際巡演的最後一站。（鄧博仁攝）

日本首屈一指的導演野田秀樹，本周帶著世界巡演的作品《Q：歌舞伎之夜》來台，這是今年國際巡演的最後一站，看著滿場觀眾座無虛席，在疫情年代下更顯得難得，野田秀樹說，台灣觀眾的反應熱烈，也讓他更加體認，「觀眾的熱烈歡呼聲，就是舞台的意義，觀眾的歡呼聲和台上演員的表演有相乘效果。」

在舞台上反串飾演劇中愁里愛的奶媽，下了戲仍不失幽默本色，野田秀樹戴著圓框眼鏡，拍照時攝影記者請他手插口袋拍照，而他卻隨手從口袋裡變出一本小書，像是小叮噹順手拿出道具，令現場驚奇，舉手投足都是戲。

出生於1955年日本長崎，野田秀樹表示，他從小就是一個活潑好動的小孩，「我的性格就跟觀眾看我的舞台劇內容一樣活潑，我在小學三年級時，遇上一個有趣的老師，沒有太認真讀書，但是度過一段很快樂的時光。」

野田秀樹說，這位有趣的老師，教課時不是制式地在台上講課，而是要大家上台發言，「而且老師不喜歡作業和考試，不太會出作業，一學期只考一次試，夏天時要我們每人帶一件棉被，在學校過夜，煮咖哩吃，還有試膽大會，這些通通都是跳脫常規的事。是老師讓我明白，不要太被常規束縛。」

野田秀樹表示，也是這位老師帶大家在校慶時準備演出，他才有機會接觸表演，國中時因為話劇社被認為「是女生的東西」，一度沒接觸，直到高中就讀男校，才又有了契機。

「但我一開始是先加入足球社。」野田秀樹表示，在那個年代社團沒有足夠的球可以使用，「大多是學長在使用球，後來有人問我要不要加入話劇社，我詢問了『話劇社有沒有學長？』發現是全新的社團，沒有學長之後，我就加入了話劇社。」

野田秀樹表示，他在高中社團最開始演的是荒誕派戲奠基人、日本劇作家別役實的作品，後來又開始嘗試寫劇本，野田秀樹回憶，他寫的第一個劇本，說的是有個人要買麵包，拿麵包的速度比付錢的速度快了0.00001秒，因此被認為是小偷，故事從這裡開始，「當時演出時也得到很熱烈地掌聲，就像這次在台灣演出現場一樣。」

野田秀樹在《Q：歌舞伎之夜》融入了莎士比亞的《羅密歐與茱麗葉》，還有日本女作家紫式部的經典作《源氏物語》，還有貫穿在其中的皇后合唱團專輯《歌劇之夜》裡的歌曲。

野田秀樹表示，他一直想要寫《羅密歐與茱麗葉》的後傳，加上剛好受到皇后合唱團邀請，因此在歌曲裡聽見可以使用的元素，「我想的是，如果羅密歐與茱麗葉都活下來，這個故事會如何發展？又假如是茱麗葉一個人活下來，故事會如何？或是兩個人都活下來，但不知道彼此的狀態，那會是怎麼樣？」

此外，野田秀樹也想引發觀眾思考，在羅密歐與茱麗葉都死去之後，兩邊家庭真的就不再有仇恨，世界真的就不再有戰爭了嗎？

於是，劇中不同結局版本的羅密歐與茱麗葉，以超現實的方式，在不同的時空裡意圖拯救該時空的自己，笑料百出之外，卻也令人感受到微微的悲傷，爭端似乎沒有停止的時候。

野田秀樹表示，他是在第二次世界大戰後十年出生的人，很反對戰爭，「我小時候周遭的環境還是很有戰爭的影子，而我居住的長崎也常常有一些原子彈爆炸的活動，有時會因為我是長崎人就邀我去表演，但我年輕時會有點抗拒，現在會覺得有機會還是要盡自己所能，發揮我反對戰爭的想法才是。」

上回來台是2020年在台灣演出《滾啦》，當時野田秀樹因為迷路而遇到一對情侶幫助帶路，令他感受到台灣人的親切，經過疫情兩年再度來台，野田秀樹說，疫情讓他沉澱思考舞台的意義是什麼，而台灣觀眾的歡呼聲也令他更加感受到舞台的熱力，是來自於台上台下的互動，「希望疫情快點過去，不然觀眾戴著口罩看不見觀眾的表情。」