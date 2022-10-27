「北海道干貝、橙絲魚卵」精選北海道生食干貝，大火乾煎，搭配上方的鮭魚卵以及柳橙絲獨特清香，佐玫瑰鹽、胡椒帶出干貝最原始純粹的味道。（新天地提供／馮惠宜台中傳真）

「火焰蘋果卡士達慕斯、焦糖醬」，主廚發揮巧思將法式火焰薄餅與蘋果卡士達慕斯巧妙結合，也為地表最強CP值菜單畫下完美句點。（新天地提供／馮惠宜台中傳真）

為分散單一市場風險，新天地餐飲集團加速佈局連鎖餐飲市場，歷時十個月打造「樂葵法式鐵板燒」即將在11月開幕，首發推出地表最強CP值菜單，囊括阿根廷天使紅蝦、日本鰤魚、廣島蠔、北海道M級干貝、南非活鮑、龍蝦、Prime牛小排等七大奢華食材，要以高CP值訂價策略為高價鐵板燒市場投下震撼彈。

新天地餐飲集團估計，價位千元以上的鐵板燒市場規模接近百億，近幾年掀起一波預約制、無菜單的鐵板熱潮，更帶動全台各地都有人氣名店，新天地研究發現這些人氣名店除了強調鐵板料理道數多之外，高CP值的食材更是票房保證，因而樂葵法式鐵板燒一開幕即打造出「地表最強CP值菜單」。

挾每年採購進口食材高達上億元實力，新天地餐飲集團具70多年宴會頂級食材採購經驗，「樂葵法式鐵板燒」充分發揮母集團的採購優勢壓低進貨成本，把阿根廷天使紅蝦、日本鰤魚、廣島蠔、北海道M級干貝、南非活鮑、龍蝦、Prime牛小排等奢華食材統統入菜，定價僅1380元。

且有別於傳統鐵板燒主廚通常僅在鐵板台烹調主餐及炒飯，其他菜色皆由廚房端出，「樂葵法式鐵板燒」堅持從湯品到甜點十道菜品，道道都在鐵板台上料理，顧客不但可以欣賞主廚熟練地運用刀鏟將食材料理成佳餚的過程，還可以透過主廚深入淺出的說明，獲得精采有趣的料理知識及互動體驗。