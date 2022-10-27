民進黨花蓮縣長候選人Kolas Yotaka 接受網路節目訪問，説她上任第一件事就是宣示「花蓮縣府全面禁收回扣」，人才也不必「篩選」才能進入花蓮，縣府認為這是不實指控，強調縣長要求縣府團隊秉持「廉潔自持，依法行政」信念，從事公務依循法令規章要求，呼籲Kolas 自重，勿含沙射影抹黑公職人員，若言論涉及誹謗，縣府將提告。

縣府指出，縣長徐榛蔚積極提升行政效能、落實便民服務，花東基金為花蓮縣發展重要的經費來源之一，第三期執行率高達95.01％，創歷年新高，推動地方創生讓各地看見花蓮特色文化，吸引返鄉洄游，同時順應國際趨勢推動智慧城市，運用ICT建構花蓮縣智慧城市5大面向與8大領域，創造民眾有感的智慧服務。

縣府說，花蓮發生918震災，期間徐榛蔚連日到災區坐鎮指揮，並與中央政府、台積電、慈濟與民間善心團體攜手協助災民，盼早日回歸正常生活。

Kolas提到，這次參選她喊出「不害怕運動」，只有勇敢選擇不同的人，花蓮才能終結恐懼與痛苦。她說上任後第一件事，就是公開宣示「花蓮縣府全面禁收回扣」，讓更多企業、建設、人才不需要「被篩選」才能進入花蓮，近日發言（臉書）也痛批縣府災後復原能力差，大橋倒塌到現在仍未看見便橋等。

縣府回擊，918地震花蓮縣2座倒塌橋橫倒河川內，汛期到，縣府與九河局先處理疏通河道及拆除橋梁的工作。目前汛期即將結束，依然有颱風及東北季風威脅，但縣府以最快的速度會同九河局、公所現勘施設便道的路線與方式，包括必須越堤或破堤討論，便道施設管制措施，都須以用路人安全為前提審慎思考。

縣府呼籲Kolas Yotaka應尊重公共工程專業，並以用路人安全為最優先考量，而非以紙上談兵方式，抹黑震災迄今全心投入災後復原的縣府同仁。