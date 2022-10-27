不讓百貨公司周年慶專美於前，即將在11月24日滿5周年的台北凱達大飯店亦加入年底周年慶戰局，除用餐祭出「滿千送2百」外，與台北凱達同樣為11月24日壽星當天於百宴自助餐廳用餐，午晚餐每位只要555元（需另加原價10％服務費）。住宿則推出「5愛凱達‧周年慶五重奏」之一泊二食優惠住宿專案，每晚3,555元再加碼送500元抵用券、100元蝦皮優惠券、續住加5元等五大超值好康。官網／語音訂房與餐飲消費滿5千元再抽雄獅所推出超夯的「鳴日號」觀光美學列車雙人精選行程。

為迎接5周年慶，台北凱達大飯店也在艋舺大道的側門口與廊道規劃象徵夢想高飛的熱氣球主題拍照區，繽紛熱鬧的畫面讓民眾拍下美照過足網美癮。此外特別推出的「5愛凱達‧周年慶五重奏」一泊二食住房專案，活動時間為11月1日至12月29日止，專案包含百宴自助餐廳早餐與甫從台北牛肉麵國際大賞奪牌的極品牛肉麵。專案除贈送500元住房餐飲抵用券、100元蝦皮優惠券，再享限量續住一晚加5元、於熱氣球主題區拍照打卡贈5周年慶紀念蛋糕一份、與凱達同為11月24日生日的民眾享限量升等套房…等，五大加碼優惠均可併用。

此外，台北凱達大飯店館內三家餐廳：家宴中餐廳、百宴自助餐廳、98酒吧也聯合推出「滿千送2百」優惠，回饋給長期以來用「食」力支持台北凱達的顧客。百宴自助餐廳另外推出尋找同樣跟台北凱達一樣是11月24日生日的壽星活動，一同在11月24日這天同慶，午晚餐每位只要555元＋原價10％服務費。