中壢SOGO周年慶11／9登場，12天檔期挑戰業績14.5億元。(呂筱蟬攝)

桃園中壢SOGO周年慶即將在11月9日至11月20日登場，店長黎冠里表示，疫情趨緩及出遊日增，看好美妝、戶外用品及婚嫁尾牙商機成長力道續強，加上今年針對SOGO APP擴大加碼，並與17大銀行合作刷卡回饋迎接SOGO周年慶，必將引發消費搶購潮，超強回饋最高達22.3％與獨家櫻桃小丸子消費來店禮，12天的周年慶挑戰業績上看14.5億元，抗通膨趁週年慶買最划算。

SOGO APP會員今年祭出三大專屬優惠，第一大優惠「周年慶APP會員禮」，可獲得「週年慶200元電子折價券」1份，就是要讓會員免消費就可直接拿。第二大優惠「APP會員專屬加碼送」，消費滿3000元送「150元餐廳電子折價券」加「50元小吃街電子折價券」再加「100元感恩回饋電子折價券」，購物美食雙重享受。第三大優惠「周年慶APP會員獨享最狂回饋」，1F化妝品／名品／女鞋、2至6F百貨服飾、7F寢飾／床墊／鍋具／家電、8F玩具／泳裝，單日累計消費滿60000元送「1000元電子抵用券」。

而周年慶最強企劃櫻桃小丸子獨家聯名消費來店禮，中壢SOGO推出6款生活周邊實用好物，包括保暖法蘭絨毯、透明直傘、大滑鼠墊、減壓背帶後背包、拉鍊托特包、與大容量冰霸杯，每波消費來店禮都限量，快樂購卡卡友一定要記得手刀衝來換。