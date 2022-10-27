《門當互懟愛上你》將播出完結篇。（三立提供）

8點華劇《門當互懟愛上你》將於28日播出完結篇，經歷4個多月的拍攝，劇組像家人般相處，劇中好姊妹況明潔與謝瓊煖也不捨在臉書說拜拜。昨拍連晨翔向大元(林艾璇)的求婚殺青戲，所有年輕輩演員齊聚一堂，好感情不言而喻。

連晨翔表示從來沒有拍過求婚戲，所以在拍攝時講台詞會起雞皮疙瘩，也說不出是肉麻還是感動，拍完腦袋一片空白，很走心。大元則認為這是她拍過最有感的求婚戲，哭到不行，就算沒有機會穿婚紗也沒也關係。

大元表示因為拍戲每天都會碰面，一連拍了快九十天，突然殺青了，有種明天不知道要幹嘛的感覺，也很捨不得，「覺得很可惜是大家感情正最好的時候，也培養出默契就結束了。」連晨翔也在一旁說「蠻突然的。」而問起大元，連晨翔從開拍到現在有改變很多嗎？大元說比一開始變得更開朗，現在他就是整個劇組的開心果。

大元與連晨翔兩人為戲私下經常溝通，談心久了也更了解彼此，她坦言剛認識晨翔時覺得難相處，直到有次她跟連晨翔說：「我覺得你很難相處，有一道牆一直把我排在門外。」自從大元講這句話後，連晨翔就決定主動找她好好聊聊，因為他自己也不知道原來自己讓人有距離感。大元也感謝晨翔主動願意開口溝通，兩人誤會化解開來，也更有默契感情更好，殺青後戲散人不散。