台中市南屯區大墩路與大墩五街口前今天下午3點20分左右發生路面塌陷。（民眾提供／張亦惠台中傳真）

台中市南屯區大墩路與大墩五街口前今天下午3點20分左右發生路面塌陷，因位於大墩派出所前路口，員警發現後觀察到下陷持續擴大，立即以交通錐及連桿封鎖並執行交管。台中市政府建設局表示，是自來水破管漏水導致路面下陷，已通報搶修。

第四分局指出，派出所員警發現道路下陷且持續擴大，除交管及將塌陷範圍圍起外，也立即通報1999轉相關單位處置，並派員持續加強現場交通疏導。

建設局表示，南屯區大墩路及大墩五街口今天下午發生自來水破管管漏致路面下陷，經1999及地方民代通報，警察局第一時間即協助交維及設置封鎖線，以維用路人通行安全，另建設局人員下午4點也抵達現場勘查，路面下陷路底嚴重滲水，經由試劑檢測為自來水管漏，即刻通報自來水公司辦理搶修。

建設局強調，該路面下陷案並無人員受傷或肇事情形，自來水公司派工下午5抵達現場，目前正在搶修中，為維護公共安全以及道路品質，會持續追蹤並要求自來水公司儘速改善，且將責請自來水公司落實自來水管線管理及沿線管線調查，維護路人通行安全。