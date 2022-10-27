歐美國家正在擬定俄油價格上限計畫，避免俄羅斯將銷售石油的收入，作為戰爭經費。據美國財經媒體報導，由於投資人擔憂原油價格劇烈波動，導致金融市場風險加劇，加上美國期中選舉逼近，拜登政府設法壓低石油、汽油等能源價格，白宮考慮提高俄油價格上限，可能訂在過去歷史均價每桶63至64美元之間，但尚未做出最後定案。

報導指出，目前只有七大工業國（G7）和澳洲承諾遵守俄油價格上限，知情人士透露，韓國私下也告訴G7，打算承諾遵循此一計畫，與此同時，G7官員正在遊說紐西蘭、挪威也加入，但作為普丁最重要貿易夥伴的中國和印度，顯然不會參與，反對到底。

美國財長葉倫先前希望把「俄油限價」計畫，訂在每桶40至 60美元之間，隨即遭到外界諸多質疑，10 月5日石油輸出國家組織及盟國（OPEC+）意外宣布減產，此一動作如同給了拜登政府一擊。如今美國討論稍微鬆綁上限區間，甚至高於60美元，部分歐盟官員認為將使俄國繼續獲得龐大石油利益。

路透報導，美國政府一名官員跳出來反駁，稱有關任何價格上限區間的報導都是錯誤的。另一知情人士則說，雖然俄油價格上限尚未確定，但可能訂在過去歷史均值每桶63~64美元之間。

俄油價格上限將在12 月 5 日之前敲定最終版本，亦即歐盟禁運俄國海運石油生效日期。

美國11月8 日期中選舉逼近，執政的民主黨選情不妙，因此拜登總統持續設法壓低石油、汽油等能源價格，避免成為壓垮選情的最後1根稻草。