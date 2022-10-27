中共20大之後，國務院人事將面臨改組，外交部長王毅進入政治局後，可能升任中共中央外事辦主任，外交部長可能由現任駐美大使秦剛接任。美媒《華爾街日報》認為，中共即將改組的新外交團隊將提拔一些最忠誠也最強悍的戰將，未來將持續推動戰狼外交，面對西方國家時取更激進的鬥爭態度。

《華爾街日報》引述知情人士透露，秦剛是明年春季出任中國外交部長的最熱門人選。秦剛之前獲習近平欽點，自2021年7月起擔任駐美國大使。現年56歲的秦剛以其在維護中國利益時常有的犀利言辭而聞名，他上週六進入由205名委員組成的中共中央委員會，成為自毛澤東時代結束以來首位直接晉升中央委員會的現任大使。

報導指出，現任外交部長王毅進入由24名成員組成的中共中央政治局，他將接替即將退休的楊潔篪，成為中共最高外事官員和與美國政府的主要聯絡人。王毅曾被認為是彬彬有禮的外交官，在2013年出任外交部長後，他變得更加強硬，有時甚至言辭非常尖銳。

分析人士指出，王毅、秦剛都是習近平強勢外交態度的主要代表性人物，20大人事布局表明中國無懼升高緊張局勢，將繼續對美國採取強硬立場。美國智庫史汀生中心（Stimson Center）中國項目主任孫韻表示，如果明春確實由秦剛出任外長，將表明中國的外交人事安排拋棄過去的慣例，被破格提拔的秦剛會在對美外交上發揚習近平強調的鬥爭精神。

報導指出，美國和中國官員正在討論拜登與習近平下個月在印尼舉行的20國集團(G20)峰會期間會晤的可能性，分析人士預計，即便進行會晤，也不會出現和解性的結果。

知情人士也透露，近年來習主導的中央外事工作委員會、國家安全委員會已成為外交事務主要決策機構，習近平欽點關鍵外交工作崗位的任命。習近平主張與西方國家打交道時要有鬥爭精神，並批評中國一些外交官「崇美」。

報導說，在提拔職業外交官時，習近平也打破了長期以來重要職位任命的慣例。例如當時可能出任駐美大使的鄭澤光，就因性格溫和被認為無法與美國人打交道，最後被派駐英國。而被派駐美國的秦剛在今年稍早與商界代表的一次聚會上警告美國不得插手台灣問題，並重申了中共不承諾放棄對台灣使用武力的立場，他還重申習近平有關「東升西降」的說法。