經濟部工業局27日表示，亞灣5G AIoT創新園區今年將與緯創醫學、亞果遊艇、國眾電腦等多家指標業者，推動產創平台主題式研發計畫，並聚焦發展「科技海洋」、「智慧製造」、「體感育樂」、以及「創新應用」等四大在地特色，盼對接5G產業大趨勢，透過場域實證後輸出應用方案，吸引多家業者組隊響應。

經濟部工業局27日在高雄舉辦記者會宣布，亞灣5G AIoT創新園區今年將聚焦科技海洋、智慧製造、體感育樂及創新應用等4大在地特色應用，並與緯創醫學、亞果遊艇、國眾電腦等多家指標業者，推動產創平台主題式研發計畫，運用亞灣場域進行研發與實證，對接5G產業趨勢輸出應用解決方案。

經濟部工業局電子資訊組副組長顏鳳旗致詞時表示，亞灣5G AIoT創新園區是行政院核定的國家級百億計畫，經濟部工業局的使命是強化台灣5G AIoT的基礎戰力，藉由中央積極規劃鏈結5G AIoT場域優勢，串聯各項應用服務。

今年的產創平台主題式研發計畫，頎邦科技對應「智慧製造」，以5G AIoT技術突破覆晶封裝精度與檢測能力瓶頸，帶動AI供應鏈發展。而台灣電競對應「體感育樂」，在高雄電競館建立電競活動5G直播製播中心，打造亞灣全台首創電競選手村，串連遊戲內容、軟硬體、直播製播、MarTech、資訊串流、AR、VR等產業。

亞果遊艇開發則對應「科技海洋」，在高流光榮碼頭打造全台首座晉升國際級金錨認證的5G智慧碼頭，預期提升亞灣港區觀光人次，帶動高雄觀光經濟產值增加。而緯創醫學對應「創新應用」，整合智慧醫療裝置與技術，推動全球首款5G AI智慧醫療產業創新平台服務，其中，5G AI病理服務平台已導入高雄榮總、高醫與義大醫院驗證，試行服務顯示工作效率提升80％、醫療品質提升90%。

高雄經發局長廖泰翔指出，高雄市長陳其邁上任後推動產業轉型優先，近兩年，高雄整體城市產業均有顯著改變，其中，招商投資額逼近6千億元，去年營利事業銷售額達5.57兆元，成長率23％，是六都最高。

廖泰翔並感謝中央各部會，共同投入百億資源，推動亞灣5G AIoT創新園區發展，帶動高雄產業轉型，兩年來已吸引超過80家廠商進駐，一方面創造優質就業機會，另一方面透過實證計畫，由高雄市政府媒合場域，提供系統整合業者及平台商做驗證，透過5G AIoT支援性服務產業，帶動製造、會展、遊艇、醫療、交通等產業落地開花結果，打造智慧城市典範。