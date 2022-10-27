國發會今（27）日公布9月景氣報告，受全球景氣趨緩影響，9月我國景氣終止連續6個月綠燈，亮出兩年多來首顆黃藍燈，反映景氣轉趨疲弱，未來的經濟挑戰很大。

經濟發展處長吳明蕙表示，9月景氣綜合判斷分數由上月23分降至17分，一下子掉了6分，顯示景氣轉趨疲弱的情勢很明顯，未來須密切注意。

由於9月綜合判斷分數已降至17分，再降1分就落到藍燈，10月是否就會降至藍燈？吳明蕙表示，這很難說，有時各項指標成長率就剛好落在邊界，分數未必會降，但無論如何，景氣走勢漸趨疲弱是很明顯的。

吳明蕙表示，這一波景氣走疲主要是由於全球經濟外在風險持續升高，包括通膨壓力、地緣政治，以及因應通膨各國緊縮貨幣以致金融市場動盪，而影響全球需求，未來的經濟，挑戰很大。

此外，9月景氣領先指標連續11個月下跌，累計跌幅達7.59％，而同時指標連續7個月下跌，累計跌幅擴大至8.2％，吳明蕙表示，領先、同時指標下滑，與景氣燈號轉成黃藍燈相互呼應。