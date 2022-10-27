徐乃麟、曾國城、張文綺、徐凱希為主持班底的華視長壽綜藝節目《天才衝衝衝》日前上傳一張照片，原主持人旁邊驚見增加2位女主持的身影，讓網路上引起一片騷動，網友紛紛表示說「又有人準備被換掉了」、「是換掉乃跟城嗎」，也有人替張文綺和徐凱希說情，希望兩人都能留下，也有人說：「服裝師要從四套衣服準備到六套衣服，真的要有一定功力！」後來天節目製作單位出面回覆是為了節目更加精彩，增加主持陣容，才讓大家鬆了一口氣。

原來《天才衝衝衝》為不斷求新求變，也讓節目年輕化，因此從29日起將增加籃籃、巫苡萱2位新主持生力軍。巫苡萱是節目常客，也曾經與乃哥共同主持節目，對節目遊戲有一定程度的瞭解，苡萱開心的說：「能加入天才衝衝衝真是莫大的榮幸，希望能讓大家看到我聰明有智慧的一面。」籃籃今年首度入圍金鐘獎節目主持人，夾帶著超人氣與超旺好運加入主持陣容，欣喜表示：「怎麼會這麼幸運能一直跟大哥級主持人合作。」兩人同為職棒啦啦隊前後任隊長，充滿活力加入節目主持群陣容，也將與乃哥、城哥、張文綺、徐凱希激盪出新火花。

首次站上《天才衝衝衝》主持位的籃籃與巫苡萱在事前都做了很多功課，包含每一個遊戲單元的玩法，也特別研究四位主持群的搭配與各自功能，籃籃笑說自己大多在外景節目，首次主持棚內節目，一聽到音效節奏，就會不自覺情緒緊張起來，很想在時間內答對更多題目，巫苡萱則是在「全員思字中」遊戲單元中更直接回答出乃哥最愛吃花生，兩人不只研究台面上的主持技巧，連私下主持人的喜好也細心研究，為了快速融入新團隊，兩人都下了一番苦心。《天才衝衝衝》每周六晚間10點於華視播出。