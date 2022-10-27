男子酒醉路倒遭洗劫一空 中山警以車追人逮獲嫌犯

51歲林姓男子，日前凌晨5時許，在北市中山區喝醉酒路倒在中山北路一段135巷內，林男醒來後赫然發現身上財物被不明人士洗劫一空，共損失新台幣1萬3000元、日幣2萬5000元。中山分局獲報循線逮捕43歲陳姓嫌犯到案，訊後，依竊盜罪嫌移送法辦。

警方調查，陳嫌當日開貨車經過，發現林男不勝酒力倒在地上呼呼大睡，遂下車查看，並將林男的隨身包包偷走揚長而去。林男事後醒來發現遭到洗劫，立刻到警局報案，警方調閱監視器畫面，以車追人，循線將陳嫌逮捕到案。