民進黨台北市長候選人陳時中競選辦公室今主張台北市長要有抗中保台DNA，而陳時中有，暗指國民黨台北市長候選人蔣萬安沒有。蔣萬安競選辦公室直言，陳辦邏輯根本打臉該黨桃園市長候選人鄭運鵬，並指高端找中資CRO公司做二期臨床實驗，批陳時中「假抗中真賣台」。

蔣辦表示，陳辦邏輯根本打臉鄭運鵬，鄭運鵬曾任歐業新媒體董事長，歐業曾向中國大陸申請專利，自稱地址位於「中國台灣省」，「自甘充當中國台灣人的鄭運鵬，又有什麼DNA？台北市長需要抗中保台DNA，桃園市長就不需？」

蔣辦指出，民進黨每次到選舉總把「抹紅」「芒果乾」視為必殺大絕招，但若檢視民進黨的行徑，會發現民進黨根本親中不避諱；鄭運鵬承認「中國台灣」是一例，高端找中資CRO公司參與可以、BNT掛復必泰布條卻不行，又是一例；陳時中面對馬斯克蔑視中華民國主權發言，第一時間竟回「還要再討論」，未能捍衛國家主權也是一例。

蔣辦表示，昨日衛福部長薛瑞元說不排除重啓高端疫苗二期臨床試驗，並稱政府已意識到由中資CRO公司執行二期試驗的問題嚴重性，「陳時中難道事前不知道這家CRO是中資公司？還是為了護航高端加速審查EUA過程，所以知道也裝做不知道，任由中資CRO取得包含前副總統陳建仁在內的國人個資？」

蔣辦表示，對於高端找中資CRO公司執行二期試驗，民進黨可謂百般辯解；衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎甚至主張「中資不影響臨床試驗」、「中資不代表政治意涵」；陳時中、行政院長蘇貞昌都強調國產疫苗是戰略物資，戰略物資委託中資公司做二期臨床實驗，在李秉穎嘴中竟是正常的？衛福部居然還敢找他當ACIP的召集人，「請問那衛福部未來所有戰略物資的生產都會找中資公司合作嗎？」

蔣辦指出，與寬待高端相比，陳時中對待捐獻BNT的慈濟，明顯苛刻許多；據慈濟執行長顏博文所言，首批BNT疫苗到貨時，只因懸掛「復必泰」布條，慈濟還得先派員上飛機貨艙，將「復必泰」布條撤下，政府才肯簽收。

蔣辦炮轟，BNT 德國生產，只是掛個布條不行，一直被陳時中阻擋，結果現在高端找中資CRO公司做二期臨床實驗，拿到包含前副總統陳建仁在內的3000多位試驗者數據，陳時中和李秉穎居然說好棒棒，一點問題都沒有，看來他們已經不只是說一套做一套，根本是「假抗中真賣台」。

蔣辦再批，號稱有「抗中保台DNA」的陳時中，聽到特斯拉馬斯克主張「一國兩制」時，居然還要回去再找人討論，被輿論撻伐軟弱後才改口，「看來他的DNA應該是『假抗中真賣台』，不然為什麼還要回去想一想！」

蔣辦痛斥，古人有云，士大夫之無恥是謂「國恥」，民進黨嚴以律人、寬以待己不是第一次，民進黨甚至豢養大量側翼，已毒化成台灣的毒瘤，坐實塔綠班的稱號，不講科學、不求專業，只要危害民進黨的權力，立即群起攻之，「台灣退化成反智反文明的社會，這都要感謝蔡英文」。