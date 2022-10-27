工研院在今年的「ITRI Tech Talent Week」中，以「綠色X數位人才發展學習特展」打頭陣，透過線上展覽方式，解析五大領域技術與人才的趨勢，為產業布局未來轉型所需之科技核心人才，打造企業競爭力。

工研院產業學院執行長周怡君表示，ITRI Tech Talent Week每年為產業提供最新的人才培育方向，今年活動包含線上特展及論壇，首先登場的「綠色X數位人才發展學習特展」即日起於線上展出至12月14日。「綠色X數位人才發展學習特展」內容涵蓋「淨零永續」以數位助攻智慧淨零，提供科技減碳的專業攻略。「智慧機械」智造升級打造低碳設備，分享智慧工廠導入的策略與方法。「智慧電網與綠能」以智慧管理協助能源轉型，分析企業能源效率。「生技醫藥」邁向精準健康與低碳照護，解析再生醫療趨勢發展。「智慧資通訊」從數據驅動綠色發展，分享自駕車與車聯網技術應用發展。

周怡君表示，根據世界經濟論壇（World Economic Forum；WEF）統計，2025年全球將有8,500萬個現存工作消失，同時也會有9,700萬個新工作產生，新舊工作更迭，象徵企業與個人競爭力的消長，如何跳出消失的職務，轉換到新興的工作，必須先掌握趨勢，進而學習、成長。綠色與數位能力，不僅是個人職涯發展所必須，更是企業進入新世代基業長青的關鍵。周怡君指出，企業高階主管肩負永續經營責任，領導組織轉型，更須掌握產業變動與趨勢，從企業整體面來推動，如將員工因為轉型而產生的職能與工作內容變化納入考量等，以成功驅動組織變革。因此，「綠色X數位人才發展學習特展」特別從科技管理角度切入，針對企業領導者規劃高階人才研習課程，培養在變局中的策略思維與決策能力，結合五大精選主題，以「綠色X數位」雙軸技能來協助企業主管與人才，培養在變局中的管理決策力，及企業持續成長必備的科技技能。

厚植企業雙軸關鍵人才，方能在變局中把握轉型契機，像是今年工研院針對淨零趨勢，成立淨零永續學校，以「建構企業碳盤查能力」及「提升企業減碳技術力」為兩大核心目標，開設五大系列、超過50門以上的專業課程，讓處於不同減碳工作階段的企業都能找到適合自己的課程。今年已開辦37班次，參與企業超過400家，訓練達超過1,000人次以上，其中碳足跡管理需求大增，場場額滿並加開，相當受到企業歡迎，更有公司帶著上下游合作廠商一同報名，達到企業協力共好，集體提升綠色競爭力。