中華電信27日宣布率先獨家提供Apple Watch 國際漫遊服務。蘋果公司於九月中旬新機上市即發布，中華電信為台灣首波唯一提供Apple Watch國際漫遊服務的電信業者。因應國境開放、國人出國需求大增，中華電信領先同業正式提供該服務。

中華電信表示，即日起，持有Apple Watch Series 8、Apple Watch SE、Apple Watch Ultra及Apple Watch Series 5以上錶款之行動通信版（GPS+Cellular），並申辦中華電信國際漫遊方案與One Number一號多機服務的客戶，即可享受Apple Watch國際漫遊服務。

中華電信表示，使用前，iPhone手機需先更新至iOS 16作業系統版本、Apple Watch需更新至watchOS 9.1。

為迎接國境開放，中華電信日前推出的「日本、韓國超值型漫遊上網方案」，日本1天最低平均61元起、韓國平均1天49元起。根據中華電信最新統計，日、韓漫遊服務申辦人次較上月同期成長5.5倍。

中華電信國際漫遊提供手機原號上網免換SIM卡、免設定、免租借分享器，24小時計費制。

中華電信並提供One Number服務的多重優惠，即日起至12月31日止，申請One Number贈點方案享月租費優惠價149元、一次申辦30個月再贈Hami point 2,000點、以及首次申請eSIM 裝置免收首次設定費(原價300元)，讓客戶體驗Apple Watch與iPhone手機使用相同門號、相同帳單、共用iPhone門號的通話分鐘數與上網傳輸量。

此外，申辦上述One Number指定年約方案或啟用國際漫遊服務客戶，有機會抽中Apple Watch Ultra、Hami Point點數688 點或日/韓/美漫遊服務(序號兌換期限365天)，共計超過250個獎項。