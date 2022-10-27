教育部正在審議私立高中職辦學狀況，一旦被列為專案輔導學校，審議會將派學生加入董事會。但高中職學生多數未成年，他們如何成為學校董事會的董事？

教育部退場審議會今天將高雄縣私立旗美高級商工職業學校及嘉義縣私立同濟高級中學列為專輔學校，之後將依法加派該校專任教職員、學生及學者專家至少3人擔任該校法人董事，及加派學者專家1人擔任監察人，以強化專案輔導學校的治理。

高中職學生絕大多數未成年，如何成為學校董事？依據《私立高級中等以上學校退場條例》第12條之立法說明，擔任董事之學生，應為「有行為能力」之人；出任董事之學生休學或不具該校學籍時，應予更換。如學校無「有行為能力」之學生，得免加派學生擔任董事。

教育部表示，所謂「有行為能力」，依現行《民法》規定，「成年」年齡為20歲，不過明年1月1日起改為18歲，故原則上「成年」者即具有完全之行為能力。惟如「成年人」受監護宣告者，為無行為能力人；受輔助宣告者，則為限制行為能力人。

教育部主管之私立高級中等學校部分，如學校無「有行為能力」之學生，教育部將加派該校教職員或學者專家1人擔任董事。