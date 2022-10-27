北京故宮院長上週表示，期待早日再赴台北故宮交流，並希望兩岸三地故宮有機會一起策展。陸委會今（27）日對此表態，稱一向樂見兩岸文物的交流合作，而這也有助於促進兩岸人民間健康有序交流，進而舒緩台海緊張情勢。

北京故宮博物院院長王旭東20日表示，「兩岸故宮是親兄弟」，「從北京故宮博物院來講沒有任何障礙」；他期待早日再赴台北故宮交流，也希望兩岸三地的故宮有機會一起策展。

陸委會副主委邱垂正今日於例行記者會表示，故宮文物是國家重要的文物資產，陸委會一向樂見兩岸文物的交流合作。他說，台灣是一個自由、民主、開放的社會，具有多元發展的文化軟實力，透過兩岸交流合作，有助於傳遞我民主多元的文化價值觀，並促進兩岸人民間健康有序交流，進而舒緩台海緊張情勢。

邱垂正指出，兩岸在文物領域的交流已經相當廣泛、深入，以往也曾經有兩岸文物在台北合展的案例，目前兩岸也建立了許多民間的機制及互動平台、相互提供彼此的經驗，兩岸的人民在文物交流領域已經可以順暢地進行互動與交流。

不過邱垂正也指出，希望中國大陸能以包容開放的態度看待我多元文化，以及自由、民主社會的發展，不要過度解讀、片面曲解，讓單純的文化交流沾上政治的色彩。