台新藝術獎邁入20週年的同時，集結40組歷屆得獎藝術家，破除回顧式展覽的框架，以「NEXT」為題，由台新銀行文化藝術基金會與北師美術館合作推出《NEXT—台新藝術獎20週年大展》。

擔任總策畫的林曼麗指出，在思考台新藝術獎20週年展時不希望它成為回顧性、資料性或歌功頌德的展，「且此時此刻，我們更要思考的是下一步，下一個未來」但困難的是得獎作品有很多跨領域創作，包括表演作品要在美術館空間呈現，她邀請台新藝術獎得主姚立群、高俊宏、蘇匯宇共同擔任策展人，讓此次展覽成為由藝術家們共同完成的另一個大作品。

高俊宏打趣此次策展的經驗猶如把台灣各黑道角頭聚在一起策展，複雜而巨大，因此一開始就不是思考主題而是構思媒合形式；姚立群也指出此次展演的呈現，有著與多「隱藏菜單」可供觀者探索，也讓藝術家在短時間內重逢、交流，重新認識，進而刺激更多想像和可能性。

策展影像作品的蘇匯宇指出，呈現出來的作品形式和可變性相當多，包括視覺藝術家鄭先喻與編舞家陳武康打造的「AI劇本生產器」，編舞家葉名樺以舞蹈電影的方式，回訪王俊傑2008年獲獎作品《大衛天堂》等，新舊作品與得獎者，在今日看來或多或少顯玩著驚人的預言性，預示著影像藝術的趨勢與課題。

台新20大展，以藝術家為主體，著重於得獎創作者的現在進行式與未來展望，且消融展場與劇場的界線，相互交織對話。除了場內實體展示空間，亦有「藝術在線」系列，於北師美術館直播間現場對談、線上直播，並會上架Podcast平台「北師美術館」頻道。