針對新竹市長選戰，媒體今天(27日)公布一份最新民調，民眾黨候選人高虹安支持度為34%、民進黨沈慧虹27%、國民黨林耕仁21%。該民調也針對新竹市前市長林智堅擔任市長時的施政滿意度進行調查，結果顯示林智堅為50%，較7月份時減少5個百分點。

根據《TVBS》今公布的新竹市長選戰最新民調，民眾黨高虹安支持度為34%，較7月份論文風波前的民調增加了8個百分點，民進黨沈慧虹增至27%，而國民黨林耕仁支持度則下滑6個百分點，為21%；其中，高虹安支持度上升，林耕仁下滑，是否因藍白票源部分重疊所致，值得觀察。

該民調再分析發現，民進黨認同者支持沈慧虹的比例增加12個百分點，為78%，綠軍票源有逐漸凝聚的跡象；國民黨認同者支持林耕仁比例減少6個百分點至61%，支持高虹安比例卻增加9個百分點至30%；同時民眾黨認同支持高虹安比例增加近2成，至87%，支持林耕仁降至7%，4%支持沈慧虹；至於中立選民，支持高虹安的比例增加8個百分點至31%，支持沈慧虹則增加6個百分點至19%，支持林耕仁則略減至13%。

另與上屆市長選舉投票對象進行交叉分析，上屆支持民進黨林智堅的選民，有47%支持沈慧虹，但有31%支持高虹安；而支持國民黨許明財的選民有49%支持林耕仁，37%支持高虹安。若與2020年總統選舉交叉分析，蔡英文的支持者，有52%支持沈慧虹，25%支持高虹安；韓國瑜支持者則46%支持林耕仁，45%支持高虹安。顯示林智堅、蔡英文的票源未多數轉移沈慧虹，可能與年輕選民較支持高虹安有關；而許明財、韓國瑜的支持者，則有4成左右支持高虹安，顯示藍軍票源遭到高虹安瓜分。

該民調也針對林智堅擔任新竹市長時的施政滿意度進行調查，林智堅雖已於7月辭職，但他當時的施政表現仍可能會影響沈慧虹的選情。結果顯示，新竹市民對林智堅滿意度為50%，較7月份時的55%減少了5個百分點，不滿意的比例增加至36%，另外14%的受訪者未表示意見。林智堅當時的施政滿意度，可能是受轉戰桃園市長後爆發論文爭議、新竹棒球場工程風波等事件影響而持續下滑。

該民調是TVBS在10月21日至26日晚間18：30 - 22：00及10月22日至23日下午13：30至17：00進行調查，共接觸1238位20歲以上新竹市民眾，最後成功訪問有效樣本1082位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.0個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。