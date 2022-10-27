俄烏戰爭開打後，俄羅斯利用其在能源市場的主導地位抗衡西方制裁，普丁大幅削減對歐洲天然氣輸送，使後者陷入前所未有的能源危機，但國際能源署（IEA）表示，自戰爭爆發後，全球能源市場迎來轉折點，將加速可再生能源轉型，且俄羅斯在全球能源市場的影響力將被削弱，到2030年的市占預期將大減一半。

美媒報導，國際能源署表示，隨著各國尋求多元發展清潔能源，以免受到危機衝擊，化石燃料需求預期將從這10年中期觸及高原期。該機構預測，到2030年，俄羅斯在全球天然氣、石油市場的市占將腰斬。

國際能源署執行董事比羅爾（Fatih Birol）說，全球能源市場和政策因為俄羅斯入侵烏克蘭出現變化，且影響不僅限於現在，未來幾十年都是如此，「能源世界在我們眼前發生驚人的巨變」。

IEA報告顯示，全球石油需求將在下一個10年中期達到每日1.03億桶的高峰，稍晚於IEA近期的展望，並於之後緩速下降，直到2050年。

IEA預測，2020年代末，俄羅斯全球天然氣市占將減少一半至15%。迄今，俄羅斯仍試圖將石油出口轉移至亞洲，但這樣的替代方案有很大的侷限性，屆時，出口可能會從當前每天700萬桶的水準下滑25%。

IEA表示，這場危機只會使能源的轉型更加緊迫，清楚的表明為什麼要如此發展，這可能是邁向更清潔、安全的能源系統發展的歷史性轉折。