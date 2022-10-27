高雄福華smile one涮涮鍋。（柯宗緯翻攝）

高雄福華麗香苑自助餐。（柯宗緯翻攝）

高雄國際觀光旅遊展10月28日至10月31日在高雄巨蛋登場，高雄福華大飯店更搶先推出餐券預購，在旅展開跑前就已接受超過500組訂單。業者表示，限量限時推出中餐廳聯合券，每套只要1299元，最低下殺53折優惠。

高雄福華大飯店指出，這次限量限時推出中餐廳聯合券，每套只要1299元，最低下殺53折優惠，4種不同風味的料理可選擇，Hovii Café精緻雙人套餐珍珠坊大蝦／港點雙人組合餐、江南春招牌一品明爐鴨、Smile One 精緻涮涮鍋雙人套餐，原價1540～2420元的美味料理，通通都可使用1299元的餐飲聯合券享用。

針對江南春招牌料理「掛爐烤肥鴨」（原價2200＋10％元）。由主廚嚴選每隻3~3.5斤以上的肥鴨，遵循烤鴨古法製作。上桌時由主廚當場表演「片皮鴨」，主廚運用熟稔刀法將鴨連皮帶肉削成一片片鴨肉薄片，再用麵皮塗上江南春自製的特調桂花甜麵醬，擺上宜蘭春蔥、烤鴨片捲起食用，香酥鴨皮入口化成香濃鴨汁，配上清甜蔥段和香醇桂花醬，味道鮮美可口。

業者也建議可以另加不同吃法品嘗烤鴨風味，另加一吃加499元／二吃加599元。（烤鴨每日供應數量有限，需事先預訂） 高雄福華大飯店超值的餐飲聯合券還可選擇「珍珠坊龍蝦／港點雙人組合餐」（2人量／原價1800＋10％元），豐富的內容：上湯雪蛤海鮮翅、金蒜蒸大蝦、杏片蝦球拼、帶子韭菜餃等。或是可選擇全高雄最高的精緻涮涮鍋餐廳Smile One的雙人套餐，可一嚐有機時蔬及頂級肉品炊煮出的天然美味。

喜歡品嘗多樣化料理的消費者還可以選擇「麗香苑平日午晚餐輕西餐沙拉吧券」或是高雄福華打卡熱點的網美咖啡廳「HOVII好味獨享套餐」，每套5張只要2100元，每張只要超值優惠價420元。

另外還有麗香苑假日全自助餐餐券每張只要660元，或是珍珠坊／江南春合菜桌席餐券優惠通通有，大宴小酌一應俱全。超優惠的餐券限時限量提供，詳情可上高雄福華大飯店網站或電洽07-2307777~8。