震旦集團（2373）旗下通業技研日前在高雄展覽館參加2022台灣金屬材料暨精密加工設備展攜手台灣五金展，現場展示Creaform手持雷射3D掃描、Stratasys製造級3D列印系列與SLM金屬3D列印解決方案。

通業技研總經理紀崇楠表示，通業多年來深耕3D市場，提供各產業3D列印軟+硬體解決方案；此次協助鍛鑄造業透過3D掃描檢測優化模具，邁向數位化生產，縮短製程，減少碳排；並以金屬3D列印解決方案引領塑料原型設計走向終端金屬批量生產，提升產業競爭力。

根據Emergen research研究報告指出，3D掃描儀的全球市場規模2022年估突破10億美元，年複合增長率為9.85％；其中，雷射掃描技術是當今3D掃描熱門選項，預估於2027年達到16億台；歸因於雷射3D掃描技術方便性、易用性及可攜性，幾秒鐘內捕獲大量數據，不受被測物表面材質及環境影響。

通業技研表示，鑄造產業製造過程中，常見遇見氣孔、成品收縮、表面缺陷、變形與公差控制等，以往針對此類大型工件手工檢測誤差大、曲面無法測量等作業上的困難，可透過通業代理的國際認證ISO17025—「Creaform MetraSCAN 3D雷射掃描」，可輕鬆捕獲鍛鑄造件黑色及加工件光亮表面3D資料；工程師藉由使用手持3D 掃描快速捕捉自由曲面等複雜輪廓，全面反映變形趨勢，進而節省檢查時間和減少錯誤成本發生率，以確保製造商零件質量。除此之外，3D雷射掃描器也常運用粗胚全域色彩檢測、模具裝配、磨損分析、加工後檢測、翻砂鑄造及模具修復與備分等應用，可大幅提升鍛鑄造產業的數位化能力。

此外，未來3D列印將從概念設計，走向End User Part終端批量生產市場，並可支援批量生產高密度、高精度且開放第三方認證材料的金屬3D列印系統；此次通業技研推出的SLM金屬3D列印解決方案的產品製程和可持續製造，加上多管雷射技術能滿足量產產能，可實現批量生產目標，協助鍛鑄造產業縮短製程、節省成本，提高製造靈活性，創造雙贏。