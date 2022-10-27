《嘉慶君再遊臺灣》群眾集資計畫開放搶先贊助方案。（陳亞蘭歌仔戲團提供）

新科視帝陳亞蘭以《嘉慶君遊台灣》奪得殊榮，她不餘遺力持續推廣歌仔戲文化，昨宣布將開拍續集《嘉慶君再遊臺灣》，並以「群眾集資」方式推出，希望號召3000位有志之士作為「共同出品人」，集結眾人之力推出更好的作品。陳亞蘭認為歌仔戲是臺灣傳統文化的精髓，而文化傳承難以靠少數人努力，希望號召更多人、特別是年輕人們，一起加入傳承行列。

其實在獲獎前，陳亞蘭就心心念念能推出續集《嘉慶君再遊臺灣》，續集將以臺灣這塊土地相關題材的有趣劇情作為展開，製作上希望能比第一季有更高水準的動畫、特效，並延續「融合傳統與創新」特色、留住臺灣歌仔戲人才。先前驚爆第1季拍攝時，陳亞蘭賣出3棟房籌措製作費缺口，她希望大家不只關注她賣房，而是可以讓「歌仔戲」這3個字被更多人看見。

作為史上首部電視歌仔戲群眾集資計畫，為了回應贊助者的信任，陳亞蘭預計將集資金額扣除必要宣傳開銷後，餘額全數交付「銀行信託專戶」，依信託專戶款項累積金額及戲劇拍攝各階段目標，向銀行提出證明後，才可以動用帳戶內的經費，希望以身作則讓「信任」成為文化傳承的基礎。